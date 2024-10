Rafa Marin, in Spagna non si fanno capaci: “Com’è che col Napoli non gioca?”

Marca: “Non ha ancora esordito in Serie A. L’anno scorso ha collezionato 35 presenze, ed è stato il decimo giocatore della Liga con il maggior numero di passaggi (129) riusciti”

Anche in Spagna stanno iniziando a chiedersi come mai Rafa Marin non giochi praticamente mai col Napoli, tanto che Marca scrive: “È sorprendente che Rafa Marin non abbia ancora esordito in Serie A“.

Il giornale spagnolo dedica un pezzo al difensore del Napoli:

“Rafael Marín è stato uno dei giocatori rivelazione della scorsa stagione. «Quando vai in prestito cerchi di migliorare come calciatore, di fare quell’esperienza che ancora non hai…», ha dichiarato a Marca riferendosi al suo periodo all’Alavés.

A Vitoria ha fatto talmente bene – ha collezionato 35 presenze ed è stato il decimo giocatore della Liga con il maggior numero di passaggi (129) riusciti – che il Napoli ha deciso di pagare 12 milioni di euro per il suo acquisto, anche se il Real Madrid, conscio della crescita dell’U21, ha voluto una clausola di recompra da 25 milioni di euro nel 2026 e 35 milioni nel 2027″.

Quindi…”è ancora più sorprendente che Rafa Marín non abbia ancora esordito in Serie A: è stato in panchina in tutte e sette le partite disputate finora. Conte, che non ama i cambiamenti, rimane fedele al trio Di Lorenzo-Rrahmani-Buongiorno o al duo Rrahmani-Buongiorno, a seconda che giochi a tre o a quattro.

Rafa Marin, l’esordio in Serie A non tarderà ad arrivare

Abituato a giocare in una difesa a quattro all’Alavés, l’ex giocatore del Real Madrid continua a fare passi avanti nel suo adattamento al ‘calcio’. «Sono contento di lui. È cresciuto fisicamente in questi due mesi e mezzo. Mi piace la sua applicazione, è un ragazzo serio che lavora sodo per cercare di migliorare. Ha fatto un salto triplo venendo dalla Spagna al Napoli, ma vuole emergere. A 21 anni ha ampi margini di crescita», riconosce Conte.

Finora ha giocato – in una partita ufficiale – solo nel 5-0 sul Palermo in Coppa.

Mentre il Real Madrid cerca la difesa dopo l’infortunio di Carvajal, Rafa Marín attende i suoi primi minuti in Serie A. Sono sicuro che non tarderanno ad arrivare…”.

