Rafa Marín, in Spagna scrivono che il Napoli crede in lui e non cerca un altro difensore

Una forte scommessa dell’ultimo mercato fatto degli Azzurri è stato sicuramente Rafael Marín, apprezzato ed elogiato più volte anche da Antonio Conte per la sua crescita in allenamento. Il calciatore spagnolo ha dimostrato una condizione fisica molto buona nella partita di Under21 contro l’Inghilterra (terminata 0-0), sostituendo Mosquera al 72′. AS.com, quotidiano sportivo spagnolo, ha scritto del 22enne di Guadajoz.

Rafa Marín pronto per esordire in Serie A?

Scrive AS: “Si vede il lavoro svolto con Antonio Conte che gli ha fatto vivere il precampionato più intenso della sua carriera. Finora si è visto poco nel Napoli. L’allenatore gli ha concesso solo 90 minuti durante la partita di Coppa Italia contro il Palermo (vinta 5-0), mentre l’ex madrileno non ha ancora iniziato in Serie A dopo 12 partite. L’italiano ha giustificato questa decisione spiegando che Marín è un difensore giovane, che deve migliorare in diversi aspetti, pur lodandolo più di una volta per il suo atteggiamento e per la sua crescita in allenamento. La difesa è stata la priorità del salentino che ha preso le redini di una squadra molto fragile (la decima per gol subiti la scorsa stagione, 48) e lo ha reso uno dei migliori d’Italia, con solo nove gol contro in 12 partite (solo la Juve, con 7, ha fatto meglio)“.

La voglia di portarlo a Napoli e l’attesa dei tifosi

“La situazione non è stata una sorpresa per Marín. Lo spagnolo era consapevole che lo attendevano alcuni mesi di adattamento e che, senza le competizioni europee, lo spazio sarebbe stato poco. Il club, tuttavia, crede molto nella sua crescita. Il difensore è stato uno dei primi obiettivi del nuovo direttore sportivo Giovanni Manna e il board partenopeo è fiducioso che Marin finirà per avere il suo spazio nelle prossime settimane. Il Napoli è in testa alla classifica, è uscito con cinque punti dalle difficili trasferte con Juve, Milan e Inter e, dopo una striscia infernale (Milan-Atalanta-Inter-Roma) vivrà sette partite teoricamente meno complicate contro Torino, Lazio, Udinese, Genoa, Venezia, Fiorentina e Verona“, ricorda AS.

La conclusione del quotidiano sportivo spagnolo: “L’idea del club è che Marin in questa fase avrà spazio e il Napoli non sta valutando una mossa nel mercato di gennaio. Il Napoli crede nel difensore e spera che diventi, nei prossimi mesi, un elemento importante. Nelle ultime settimane, i buoni segnali in allenamento sono stati evidenti e il club ritiene che il giocatore sia pronto a fare il salto e aiutare la squadra. La stagione è lunga“.

