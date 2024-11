Neymar si fa male di nuovo: infortunio muscolare alla seconda presenza dopo un anno

In Champions asiatica, entra al 58esimo ed esce dopo 29 minuti. L’Al Hilal ormai si è abituato. Ancora ignota l’entità dell’infortunio.

Alla seconda presenza dopo il rientro dalla rottura del crociato, Neymar ha dovuto nuovamente lasciare il campo per un altro infortunio, stavolta muscolare.

L’Al Hilal ha vinto il match di Champions League asiatica 3-0 contro l’Esteghlal e il brasiliano era entrato al 58esimo; all’87esimo, però, ha dovuto chiedere il cambio per un problema muscolare alla coscia.

Per il momento non si conosce l’entità dell’infortunio, ma davvero sfortunato l’ex Psg che stava pian piano riprendendo i ritmi di gioco.

Neymar è rientrato dall’infortunio al crociato, ma l’Al Hilal non ha più bisogno di lui

Il ritorno in campo di Neymar ha suscitato pareri contrastanti, scrive Footmercato. Lunedì contro l’Al-Ain, è entrato per gli ultimi minuti di gara. Se alcuni quotidiani sauditi hanno esaltato il suo ritorno in campo (soprattutto dal punto di vista mediatico del campionato), altri hanno evidenziato una certa riluttanza.

Ma perché tutto ciò? Il suo ritorno dall’infortunio complicherà notevolmente la gestione della sua squadra. Nelle prime partite giocate con l’Al Hilal, si era dimostrato un calciatore chiave. Ora la sua squadra è invincibile anche senza di lui, è imbattuta da più di un anno. L’infortunio di Neymar era stato visto come un “sollievo, un peso in meno da gestire” per l’allenatore.

Il paradosso è che ora l’Al Hilal non ha più bisogno di Neymar. Appena tornato, il fuoriclasse brasiliano è già sotto pressione, conclude Footmercato.

