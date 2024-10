Neymar è rientrato dall’infortunio al crociato, ma l’Al Hilal non ha più bisogno di lui (Footmercato)

La sua squadra è imbattuta da più di un anno senza di lui e l’allenatore non può escluderlo dai titolari. L’infortunio era stato visto come “un peso in meno da gestire”.

Neymar è rientrato dopo l’infortunio al crociato. Ma i sauditi non sembrano troppo contenti. Infatti, c’è preoccupazione che l’Al Hilal possa subire un calo dopo le ottime prestazioni senza l’attaccante brasiliano.

L’Al Hilal non ha più bisogno di Neymar: il suo rientro divide la stampa araba

Il ritorno in campo di Neymar ha suscitato pareri contrastanti, scrive Footmercato. Lunedì contro l’Al-Ain, è entrato per gli ultimi minuti di gara. Se alcuni quotidiani sauditi hanno esaltato il suo ritorno in campo (soprattutto dal punto di vista mediatico del campionato), altri hanno evidenziato una certa riluttanza.

Ma perché tutto ciò? Il suo ritorno dall’infortunio complicherà notevolmente la gestione della sua squadra. Nelle prime partite giocate con l’Al Hilal, si era dimostrato un calciatore chiave. Ora la sua squadra è invincibile anche senza di lui, è imbattuta da più di un anno. L’infortunio di Neymar era stato visto come un “sollievo, un peso in meno da gestire” per l’allenatore.

Il paradosso è che ora l’Al Hilal non ha più bisogno di Neymar.

E’ difficile infatti che sarà scartato dall’allenatore Jorge Jesus dagli undici titolari. Avverte Goal Arabia: Se Neymar gioca senza impegno o sacrificio e continua ad essere interessato agli eventi extra campo a scapito del suo livello, l’Al-Hilal rischia di abbandonarlo la prossima estate.

Appena tornato, il fuoriclasse brasiliano è già sotto pressione, conclude Footmercato.

Il declino del brasiliano al Psg: «A volte si presentava ubriaco agli allenamenti»

Gli ultimi mesi sono stati i più pesanti per tutti. Dopo un allenamento ci fu uno diverbio tra Messi e Hakimi. A quel punto Neymar, ancora molto amico dell’argentino è intervenuto. Sergio Ramos però lo blocca: «Se ti alzi tu, vengo pure io». “«Per fortuna c’era Sergio Ramos, un vero leader», confida un altro testimone. «Spesso faceva da cuscinetto tra sé e alcuni giocatori del gruppo che non ne potevano più»“.

