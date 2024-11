Neymar l’Al-Hilal studia la rescissione del contratto nella finestra invernale (Uol Esporte)

L’Al-Hilal preferirebbe un’uscita amichevole, che faciliterebbe il ritorno di O’ Ney al Santos dov’è cresciuto calcisticamente

Neymar è sotto contratto fino a giugno 2025 e finora ha disputato solo sette partite con l’Al-Hilal. Il brasiliano è approdato nella squadra saudita lo scorso anno, in un affare dal valore di 90 milioni di euro dal PSG. Entrambe le parti hanno concordato un salario stratosferico di 160 milioni di euro a stagione. Finora, Neymar ha messo a segno un solo gol e fornito due assist.

Neymar, tempo da sceicco già finito?

Questo quanto si legge sul portale brasiliano UOL Esporte a riguardo:

“L’Al-Hilal sta già discutendo dietro le quinte sulla possibilità di negoziare la partenza di Neymar nel gennaio 2025. Fino ad allora, il club valuterà nel dettaglio l’evoluzione fisica e clinica del giocatore e, non ultimo, considererà i pro e i contro dell’allontanamento da uno dei giocatori. gli otto stranieri sopra i 21 anni dall’elenco dei partecipanti alla Lega Saudita e poi include il brasiliano […]

Per ridurre la perdita nelle casse e non incidere anche sulla gestione della squadra di Jesus, che in linea di principio non intende rinunciare ai principali giocatori, la dirigenza del club biancoblù ha iniziato a studiare, anche se con discrezione, un piano uscita dalla maglia 10 nel prossimo mercato di gennaio. A seconda del contesto, la risoluzione consensuale sarebbe il processo più naturale.

Sempre secondo la dirigenza dell’Al-Hilal, un’uscita amichevole faciliterebbe il ritorno della stella nel calcio brasiliano. Internamente, il giocatore ha anche ammesso in più occasioni il suo desiderio di tornare un giorno nel suo paese d’origine, preferendo difendere nuovamente il Santos”.

Se Neymar non dovesse rimanere nel calcio saudita, ha due possibili destinazioni. La prima è un ritorno nel calcio brasiliano, possibilmente al Santos, il club che lo ha portato alla ribalta, oppure in altre squadre. La seconda opzione potrebbe vederlo unirsi all’Inter Miami, dove potrebbe riunirsi con Lionel Messi e Luis Suárez, riaccendendo la partnership che ha fatto parlare durante il loro tempo al Barcellona.

ilnapolista © riproduzione riservata