Napoli sul difensore Vitao, offerti 7 milioni all’Internacional (Espn)

Per il centrale classe 2000 il club brasiliano chiede 10 milioni. Anche il Betis era su di lui.

Secondo quanto riportato dall’edizione brasiliana di Espn, il Napoli sarebbe interessato al difensore centrale classe 2000 Vitao, che milita nell’Internacional.

Napoli sul centrale dell’Internacional Vitao, offerti 7 milioni

Il portale scrive:

Il difensore Vitao, proveniente dall’Internacional, era vicino a firmare con il Betis, ma ora pare che anche il Napoli sia interessato. Sono stati offerti 7 milioni per lui, ma il club brasiliano chiede 10 milioni per iniziare a negoziare.

Ex Shakhtar, dalla scorsa stagione ad oggi ha collezionato 45 presenze con il club brasiliano, condite da 1 gol e 1 assist.

Dopo aver scommesso su Natan la scorsa estate, finito poi in prestito al Betis, il Napoli potrebbe puntare a rinforzare la propria difesa su un altro giovane brasiliano.

Il difensore brasiliano, che ha sostituito Alessandro Buongiorno nel match contro l’Hellas Verona, ha dato prova di una delle tante prestazioni insufficienti da quando veste la maglia del Napoli. Il gol di Livramento di domenica scorsa è stata la prova lampante che il livello del centrale non è probabilmente da Serie A, o comunque da squadra che vuole lottare per le alte posizioni con il Napoli; ha anche tenuto in gioco Mosquera per il gol del 2-0 dei veneti.

Era arrivato in maglia azzurra per fare il quarto centrale con Luciano Spalletti, ma negli ultimi mesi ha giocato tante partite, complice la bocciatura di Natan e Ostigard.

ilnapolista © riproduzione riservata