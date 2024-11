Padovano: «D’accordo con Conte sul Var e senza uniformità vengono cattivi pensieri»

A 1 Station Radio: «Ho sentito le parole di Rocchi e non ci ho capito molto. C’è molta confusione anche da parte loro»

Michele Padovano, opinionista Sky, dirigente ed ex calciatore di Napoli e Juventus è intervenuto nel programma radiofonico ‘1 Football Club‘, condotto da Luca Cerchione e in onda su 1 Station Radio.

All’opinionista è stato chiesto un parere riguardo il Var e il possibile vantaggio per gli attaccanti: «Non solo dal Var sono favoriti gli attaccanti, ma anche dalle marcature. Il calcio è cambiato molto rispetto a quando giocavo io, mi sarebbe piaciuto giocare oggi. Nel calcio moderno si vedono tanti gol di testa che ai miei tempi non si sarebbero mai potuti concretizzare».

Padovano: “Conte ha ragione sul Var. Serve uniformità”

Su quanto detto dal tecnico azzurro sul Var: «Sono d’accordo con Conte. Ci vuole uniformità, o si va a vedere sempre o mai. Sennò i cattivi pensieri possono venire, come ha detto Conte. Ho sentito anche le parole di Rocchi e non ci ho capito molto. Le risposte devono essere chiare. C’è molta confusione anche da parte loro”.

Sulle frasi di Marotta: «Io non entro nel merito delle dichiarazioni di Marotta. Conosco bene Conte e lo prenderei anche come complimento, perché la comunicazione nel mondo del calcio è molto importante. Sa benissimo che quando vuole ottenere qualcosa deve partire in un determinato modo, ma arrivare ad attaccarlo dicendo che Conte ha parlato per raggiungere un obiettivo mi sembra eccessivo».

Il futuro di Juve e Napoli

Padovano ha poi commentato il futuro dei bianconeri, riferendo se possa essere una pretendente del titolo: «Il progetto Juve mi piace molto. Hanno preso un grande rischio con questa rivoluzione e mandando via giocatori importanti, come Chiesa o Rabiot. Ancora secondo me dobbiamo vedere i veri Koop e Douglas Luiz. Io aspetterei prima di dare delle valutazioni su Douglas Luiz. Ricordo che anche Zidane ci mise 6 mesi per entrare in condizione. Quindi la Juve secondo me può essere una pretendente del titolo».

Se l’ingaggio Chiesa possa servire al Napoli: «Le qualità di Chiesa non si discutono, ma tra infortuni e altro non lo ha mai dimostrato. Quindi sicuramente potrebbe essere un grande acquisto».

