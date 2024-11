Mbappé ha confidato ai suoi amici più intimi di non essere contento del sistema tattico di Ancelotti (Mundo Deportivo)

“È abituato al modo in cui giocava a Parigi, dove era il punto di riferimento e tutti giocavano per lui, cosa che non accade in questo Real Madrid”

Ciò che sta facendo Mbappé al Real è ben lontano da ciò che tutti si aspettavano da lui quando è arrivata l’ufficialità della sua firma per i Blancos.

L’attaccante francese avrebbe confessato ai suoi amici intimi di non gradire il sistema di gioco di Ancelotti.

A riportarlo è il Mundo Deportivo, che scrive:

“Non ci sono più dubbi sul fatto che Kylian Mbappé non stia attraversando il suo periodo migliore. L’attaccante francese è stato appena escluso dalla rosa della Francia nonostante, come ha riconosciuto Didier Deschamps, volesse essere presente per le prossime due partite di Nations League.

Ma il giocatore è anche finito al centro delle critiche dopo le ultime due dolorose sconfitte del Real Madrid al Santiago Bernabeu. La prima nella Liga contro il Barcellona e l’ultima contro il Milan in Champions League.

Quindici sono le partite ufficiali che l’ex giocatore del Psg ha giocato finora. Ha segnato otto gol, ma tre di questi sono stati realizzati su rigore. In particolare, la metà dei sei gol che ha segnato in campionato. A questo si aggiunge il gol contro lo Stoccarda all’esordio della nuova Champions League, dove non ha più segnato nelle tre partite successive. L’ultimo gol è arrivato al debutto con il Real Madrid nella Supercoppa Europea contro l’Atalanta.

Mbappé insoddisfatto del calcio giocato dal Real

Numeri che riflettono l’insoddisfazione del francese per il calcio giocato dal Real Madrid”.

Secondo quanto appreso dal Mundo Deportivo, “Mbappé non è contento del calcio giocato dal Real Madrid. Inoltre, non è affatto contento e soddisfatto del sistema tattico di Carlo Ancelotti. Questo è quanto ha ammesso l’ex giocatore del Psg ai suoi amici più stretti. È abituato al modo in cui giocava a Parigi, dove era il punto di riferimento e tutti giocavano per lui, cosa che non accade in questo Real Madrid“.

