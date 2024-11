«Ancelotti, metti Mbappé in panchina. Abbi il coraggio di questa decisione»

Il giornalista sportivo Daniel Riolo ha dichiarato che il tecnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, dovrebbe pensare di escludere Kylian Mbappé dai titolari. Questo perché il francese sta disputando delle prestazioni insufficienti, soprattutto le ultime due contro Barcellona e Milan, dove il Real ha perso.

Riolo: «Mbappé o gioca come ala sinistra, o è meglio stare in panchina»

Ha affermato ad After Foot:

«Mbappé non è, e non sarà mai, un numero 9. C’è una necessità pressante per Ancelotti di fare una scelta audace per il bene della squadra. Come dico da mesi, questo dilemma è una realtà sia per la nazionale francese che per il Real Madrid. Affrontiamo la realtà: il francese eccelle sulla fascia sinistra oppure dovrebbe sedersi in panchina. Attualmente, ci sono altri giocatori che stanno performando meglio in quella posizione, specialmente con Vinicius che dimostra una forma superiore. Pertanto, per mantenere l’integrità competitiva, l’opzione migliore per lui è quella di rimanere in panchina. Se Ancelotti è serio nel guidare il Real Madrid, deve avere il coraggio di prendere una decisione così difficile. Le aspettative di un club di questa portata richiedono azioni decisive. La situazione attuale non può persistere».

