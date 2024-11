”Estromissione che somiglia anche un po’ a un affronto verso il calcio italiano”. Che dovrebbe dire l’Atalanta visto che hanno dimenticato Lookman?

L’imperdibile piangina degli interisti di Libero per la sacrosanta esclusione di Lautaro dal premio Fifa

Non perdetevi per nulla al mondo la piangina degli interisti di Libero (di fatto un Inter fan club, ricordiamo il can can per la presunta mancata espulsione di Lukaku contro la Roma) per l’esclusione – sacrosanta – di Lautaro dagli undici candidati al Premio Fifa miglior calciatore dell’anno. Vorremmo qui ricordare che è stato escluso Lookman autore di una tripletta in finale di Europa League, non vediamo lo scandalo dell’esclusione di Lautaro che dalla sua può vantare il gol nella finale di Copa America oltre allo scudetto con l’Inter (ma l’Inter lo scorso anno in Champions è uscita agli ottavi eliminata dall’Atletico Madrid).

Ma veniamo ad aspetti più divertenti, ossia all’articolo di Libero. Che dedica un terzo dello sport a questa storia di Lautaro.

L’attacco è tutto un programma:

Probabilmente il problema è sempre lo stesso: quello di non sapersi vendere, o di non farlo adeguatamente. Perché altrimenti diventa di difficile comprensione la scelta compiuta della Fifa, la quale ha escluso Lautaro Martinez dal premio The Best Man Player, estromissione che somiglia anche un po’ a un affronto verso il valore del calcio italiano.

Qui ci ripetiamo: e allora Lookman? Quello sì che è un affronto.

Lautaro Martinez appare tra i candidati nella lista dei migliori undici attaccanti da scegliere ma non in quella dei migliori calciatori dell’anno, in cui appaiono invece Bellingham, Carvajal, Haaland, Kroos, Mbappé, Messi, Rodri, Valverde, Vinicius, Wirtz, Yamal. Elenco singolare se consideriamo la presenza di calciatori che al Pallone d’Oro sono arrivati parecchio dietro Lautaro, come per esempio Valverde (diciassettesimo),ma presente nella lista del The Best Man Player al posto del “Toro”, che invece in Francia aveva conquistato il 7° posto.

Quindi secondo Libero, Lautaro è più forte di Valverde. La Gazzetta era andata oltre scrivendo che negli undici candidati c’è persino Messi.

Tralasciamo il pippotto di Marotta che ovviamente a Libero riportano con bandiere. E andiamo alla conclusione da Inter club:

La risposta? Beh, quale luogo migliore se non il Franchi di Firenze: domenica alle 18 è in programma il big match di Serie A tra

Fiorentina e Inter, partita che si annuncia molto equilibrata, con i nerazzurri che dovranno fare a meno di Pavard (ko un mese), Carlos (affaticamento), Acerbi (non recuperato).

È tutto pronto, frittatone di cipolla e rutto libero.

