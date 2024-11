Lautaro fuori dai “best 11” Fifa. Marotta e la Gazzetta picciano: “Serve rispetto, c’è persino Messi”

L’Inter s’è offesa, la nomination tra gli attaccanti è troppo poco. La Gazzetta si scatena: “Hanno inserito 5 giocatori del Real per far piacere a Florentino”.

Lautaro non è stato inserito negli 11 che si contenderanno il titolo di “Fifa Best Men’s Player”, il premio per il miglior giocatore al mondo secondo la federazione internazionale. Apriti cielo. L’Inter è immediatamente scattata, Marotta fa l’offeso, chiede addirittura “rispetto”.

“È sorprendente e deludente che Lautaro Martinez non sia stato considerato – dice il presidente nerazzurro – Le sue prestazioni straordinarie hanno contribuito a portare l’Inter a un traguardo storico e la nazionale argentina alla vittoria della Coppa America. In entrambe le competizioni è stato oltretutto il miglior realizzatore del torneo. Lautaro merita più rispetto e un riconoscimento maggiore. Questa esclusione sembra ignorare non solo i numeri e i successi, ma anche l’impatto che ha avuto nelle partite decisive. Questo è un segnale negativo, dovrebbero essere premiati i giocatori che si distinguono in modo così importante”.

Ovviamente la Gazzetta dello Sport s’è fiondata sulla polemica. E l’ha piazzata in home coi toni e la copertura che merita tale ottuso oltraggio. Anche solo l’attacco del pezzo che dà la notizia è passivo-aggressivo: “Serie A: vittoria e titolo di capocannoniere. Coppa America: vittoria e titolo di capocannoniere. Classifica del Pallone d’Oro: 7°. Nella scorsa stagione, Lautaro Martinez è stato decisivo e protagonista in ogni competizione. Eppure…”.

Nel pezzo si rinfacciano le altre nomination, “hanno inserito i nomi di Carvajal, Haaland, Valverde, Wirtz, Bellingham, Mbappé, Yamal, Messi, Rodri, Kroos e Vinicius”. Che stronzi, eh?

Che poi, la Fifa Lautaro l’ha candidato, ma solo nella sezione “attaccanti”, ma non va bene perché quello è “un premio di squadra e non individuale”. E in ogni caso, scrive la Gazzetta, mica solo Lautaro puà recriminare: “non è l’unico nerazzurro che potrebbe rientrare in un’ipotetica formazione da sogno: tra i portieri è candidato Sommer, tra i difensori ci sono Bastoni e Dimarco, mentre a centrocampo potrebbe rientrare anche Calhanoglu”.

Non basta, il giornale affida al vicedirettore Stefano Agresti un commento in video, il titolo è “Cosa c’è dietro l’incomprensibile esclusione di Lautaro”. Ad un certo punto Agresti dice “nell’elenco c’è persino Messi!”. E chiosa: “Inserendo ben cinque giocatori del Real Madrid ha voluto garantirsi che Florentino non boicottasse anche questo premio, come il Pallone d’Oro”.

Mai nella sua vita Messi avrebbe solo ipotizzato di vedere il suo nome accostato all’avverbio “perfino”.

