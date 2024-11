L’imbarazzo della Fifa: ha annunciato Messi al Mondiale per club ma l’Inter Miami è stato eliminato dalla Mls

Il Times. Ora l’Inter Miami è stata eliminata ai play-off e la squadra che vincerà la Mls non parteciperà al nuovo torneo

“L’Inter Miami di Messi eliminata con l’imbarazzo della Fifa“. Il titolo scelto dal Times per il pezzo in cui si parla dell’eliminazione della squadra di Messi ai play off della Major Soccer League riassume perfettamente la figura barbina della Fifa, che ha annunciato la partecipazione dell’Inter Miami al Mondiale per club dopo la vittoria della squadra della regular season. La mossa di Infantino è chiaramente dovuta al disperato bisogno di sponsor che Messi porterà, ma ora la squadra che vincerà la Mls non sarà presente al nuovo torneo. La Fifa non ci fa una bellissima figura.

Scrive il Times:

“L’annuncio della Fifa del mese scorso, secondo cui l’Inter Miami avrebbe partecipato al nuovo Mondiale per Club del prossimo anno, è stato messo in discussione dopo che la squadra di Lionel Messi è stata eliminata dai play-off della Major League Soccer.

La sconfitta dell’Inter Miami per 3-2 contro l’Atlanta United significa che la squadra che diventerà campione della Mls non farà parte del nuovo torneo a 32 squadre che si disputerà negli Stati Uniti a giugno e luglio. Il Chelsea e il Manchester City sono le squadre inglesi che partecipano al torneo.

Il presidente della Fifa Gianni Infantino ha annunciato tre settimane fa che l’Inter Miami avrebbe ottenuto il “posto di nazione ospitante” dopo aver vinto la Mls Supporters’ Shield, assegnata alla squadra con il miglior record nelle Eastern e Western Conferences. I campioni della Mls si conosceranno solo dopo la finale dei play-off, a dicembre. Prima dell’annuncio a sorpresa di Infantino, la Fifa non aveva reso noti i criteri di qualificazione per la nazione ospitante“.

La Fifa non voleva correre il rischio che la squadra di Messi non vincesse la Mls

Il Times procede a ricordare ciò che tutti già abbiamo capito, e cioè che:

“Si pensa che la Fifa volesse essere sicura della presenza di Messi per attirare sponsor e emittenti televisive – deve ancora annunciare chi ha i diritti di trasmissione del torneo – e non voleva correre il rischio che l’Inter Miami non diventasse campione della Mls. Infantino ha anche annunciato che la partita inaugurale del torneo coinvolgerà l’Inter Miami nella sua città natale, suggerendo che il piano era stato elaborato da tempo.

Leggi anche: Anche il Times ha capito che Infantino porta Messi al Mondiale per club per una questione di sponsor

La Fifa non ha risposto sul perché non abbia annunciato in precedenza i criteri di qualificazione per la squadra della Mls, ma ha detto che i regolamenti sono stati approvati all’unanimità dal Consiglio della Fifa il mese scorso“.

ilnapolista © riproduzione riservata