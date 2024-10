Anche il Times ha capito che Infantino porta Messi al Mondiale per club per una questione di sponsor

Sulla decisione di Infantino, il Times: “È sfacciato nella sua corruzione dello sport”. Il Telegraph: “Aveva bisogno di qualcosa che suscitasse l’interesse delle emittenti”

Infantino ha annunciato che Messi e l’Inter Miami prenderanno parte al Mondiale per club, secondo criteri stabiliti su due piedi che hanno fatto infuriare le squadre della Mls.

Anche il Times ha capito che la decisione di Infantino è solo un modo disperato per attirare sponsor e i criteri poco chiari di questa scelta sono indice di corruzione della Fifa.

Scrive il Times:

“Non dovrebbe essere difficile apprezzare il Mondiale per Club. È solo che la Fifa lo rende tale.

Una Champions League globale solo per i campioni, è tutto ciò che deve essere. Una competizione pura, semplice e lineare come quelle che offre il gioco moderno. Nessuna qualificazione a coefficienti storici per favorire l’élite consolidata; nessuna complessità inutile per attirare i ricchi, ma inadeguati. I campioni continentali entrano, gli altri escono: fatto. Eppure l’hanno macchiata.

Lo scorso fine settimana si è conclusa la stagione regolare della Major League Soccer. In altre parole, si sono conosciuti i vincitori delle Conferenze Est e Ovest e le qualificazioni ai play-off. All’America non piace che i campionati si svolgano in modo casuale, come invece accade da noi. Come nella maggior parte degli sport, la stagione regolare – quella della Mls dura 34 partite – è solo il precursore della post-stagione, che porta alla Mls Cup, i cui vincitori diventano i campioni”.

Al termine della regular season vinta dall’Inter Miami, la squadra “ha ricevuto anche un bonus speciale dalla Fifa. Al termine della vittoria per 6-2 del Miami sul New England Revolution nell’ultima giornata di campionato, Gianni Infantino, presidente della Fifa, è apparso in campo e ha preso il microfono. «Avete dimostrato che negli Stati Uniti siete costantemente il miglior club sul campo di gioco», ha detto ai tifosi di casa. «Pertanto, sono orgoglioso di annunciare che, come uno dei migliori club del mondo, parteciperete meritatamente alla nuova Fifa Club World Cup 2025»”.

Il Times continua:

“La Fifa ha dichiarato pubblicamente che i vincitori del Supporters Shield della Mls si sarebbero qualificati per il Mondiale per Club in questa stagione? No. I vincitori del Supporters Shield (ndr Lo scudo dei tifosi) sono i campioni della Mls? No. Quando è stato deciso? In una riunione del Consiglio della Fifa il 3 ottobre, il giorno dopo che era matematicamente impossibile che Miami non vincesse la regular season. Quindi di cosa si tratta? Due parole: Lionel Messi. Il Miami ha Messi e il Mondiale per club è in crisi e ha bisogno anche di lui.

I campionati, i club e i giocatori sono riluttanti a partecipare o a promuoverlo, i diritti televisivi restano invenduti, i soldi promessi non sembrano esserci, a meno che Infantino non ricorra al suo solito trucco di chiedere un favore all’Arabia Saudita. Quindi ci sono molte più possibilità che il suo piano si realizzi con Messi che senza di lui. Lo stesso giorno in cui ha preparato questo percorso, ha anche annunciato che Miami sarebbe stata la sede della partita inaugurale. Quante altre partite sono state programmate finora? Nessuna. Non sono stati venduti biglietti, né è stata annunciata la data del sorteggio. Eppure la prima partita è con Messi a Miami. È una vergogna. E uno scandalo. Sì, un altro. Ha trovato il modo di incastrare Messi nel Mondiale per Club, senza lasciarlo al caso. Se l’Inter Miami avesse vinto solo un premio per il kit più rosa, Infantino avrebbe fatto di questo il criterio di qualificazione. È sfacciato nella sua corruzione dello sport”.

Infantino aveva bisogno di attirare l’attenzione delle emittenti

Anche il Telegraph ha scritto della mossa di Infantino fatta per attirare gli sponsor:

“Infantino aveva bisogno di qualcosa che suscitasse l’interesse delle emittenti, e così ha consegnato loro Messi. Forse il piccolo maestro non se ne era reso conto mentre sedeva dietro Infantino con la Major League Soccer Supporters’ Shield, ma… addio estate, Leo. Il torneo, che si disputerà negli Stati Uniti tra il 15 giugno e il 13 luglio, inizierà ora, ha detto Infantino, all’Hard Rock Stadium di Miami, senza dubbio con la presenza di Messi“.

ilnapolista © riproduzione riservata