L’arbitro Coote beccato in un video dove sembra sniffi polvere bianca durante Euro 2024 (Telegraph)

Era stato condiviso su Whatsapp 24 ore dopo l’assistenza al Var del match Francia-Portogallo. La Uefa lo ha sospeso fino a nuovo avviso.

L’arbitro David Coote, che ha insultato Jurgen Klopp, in una sequenza di un video girato durante Euro 2024, sembra sniffare polvere bianca. A riportare lo scandalo è il Telegraph.

Il quotidiano scrive:

David Coote sembra sniffare polvere bianca in un nuovo filmato presumibilmente girato durante Euro 2024. Un video di otto secondi che lo mostrerebbe con una banconota arrotolata 24 ore dopo aver fornito assistenza al Var per la vittoria dei quarti di finale della Francia sul Portogallo, giocata ad Amburgo il 5 luglio. Il nuovo video, condiviso via WhatsApp da Coote, mostra polvere bianca su un comodino accanto a farmaci da prescrizione, una carta di credito e un romanzo di Terry Hayes. Si ritiene che il filmato sia stato girato in una stanza d’albergo finanziata dalla Uefa. Una foto inviata da Francoforte il 1° luglio mostra presumibilmente le carte di credito di Coote su un piattino su entrambi i lati di sei linee di polvere.

La Uefa ha dichiarato in risposta al nuovo filmato che la sua commissione arbitrale ha immediatamente sospeso David Coote fino a nuovo avviso.

Gli insulti a Klopp: «Fighetta tedesca»

Bufera in Premier League per il video trapelato sui social media di un arbitro del massimo campionato inglese, David Coote, a cui non va a genio il carattere di Jurgen Klopp, ex allenatore del Liverpool. Il Telegraph ha ricostruito le frasi e gli insulti di Coote rivolte al tedesco, adesso l’arbitro è sotto inchiesta per aver apostrofato l’allenatore «fighetta tedesca». Ha pure dato della «merda» al Liverpool.

Nel filmato si vede l’arbitro lanciare una sorprendente invettiva contro il Liverpool e il suo ex allenatore. Nel video, a Coote viene chiesto cosa pensa di Klopp e sembra rispondere: «Una fighetta, assolutamente una fighetta. A parte avermi attaccato quando ho arbitrato contro il Burnley in lockdown, mi ha accusato di mentire e poi mi ha criticato»”.

