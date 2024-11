Il video dell’arbitro di Premier che insulta Klopp: “Fighetta tedesca” (VIDEO)

Aperta un’inchiesta su David Coote, arbitro di Premier League per gravi insulti contro Klopp e il Liverpool

Bufera in Premier League per il video trapelato sui social media di un arbitro del massimo campionato inglese, David Coote, a cui non va a genio il carattere di Jurgen Klopp, ex allenatore del Liverpool. Il Telegraph ha ricostruito le frasi e gli insulti di Coote rivolte al tedesco, adesso l’arbitro è sotto inchiesta per aver apostrofato l’allenatore «fighetta tedesca». Ha pure dato della «merda» al Liverpool.

Poi il video è diventato virale, e in Inghilterra è scoppiato un casino:

Premier League referee David Coote Jurgen Klopp a “C*nt” and said this about Liverpool….. He’s finished!🤦🏼‍♂️😳 pic.twitter.com/5Vmmon4f5q — Football Hub (@FootbalIhub) November 11, 2024

Klopp pesantemente insultato da un arbitro di Premier League

Nel filmato si vede Coote lanciare una sorprendente invettiva contro il Liverpool e il suo ex allenatore. Nel video, a Coote viene chiesto cosa pensa di Klopp e sembra rispondere: «Una fighetta, assolutamente una fighetta. A parte avermi attaccato quando ho arbitrato contro il Burnley in lockdown, mi ha accusato di mentire e poi mi ha criticato»”.

«Non ho alcun interesse a parlare con qualcuno così fighetta e arrogante. Faccio del mio meglio per non parlargli… mio dio, fighetta tedesca».

“Finora è stato facile liquidare le grida di parzialità – scrive il Telegraph- e i programmi immaginari come una paranoia miope. È il tipo di isteria fomentata da un internet fervente. A volte gli stessi club rilasciano dichiarazioni pietose lamentandosi di un’ingiustizia percepita. Tutto questo prima che vedessimo un video di uno degli uomini di cui ci si fidava per mantenere le partite della Premier League corrette che descriveva Jürgen Klopp come una “fighetta tedesca”.

Chiaramente c’è un problema di classe arbitrale. Perché Coote è un arbitro esperto e “se il bacino di potenziali arbitri fosse sufficientemente ampio, non vedresti comportamenti sconsiderati come quello di Coote al culmine della professione. Chiunque è stato in grado di fare dichiarazioni così poco sagge in un microfono in diretta sarebbe stato eliminato molto prima di raggiungere la vetta”.

“È ancora possibile provare simpatia per il cumulo di accuse che Coote dovrà sopportare. Gli arbitri sono tenuti a rispettare uno standard morale che non ci aspettiamo da nessun funzionario pubblico. La pressione è enorme, gli abusi da parte degli allenatori sono spaventosi e l’odio che giocatori e manager suscitano quando scaricano le colpe dopo una sconfitta è quasi intollerabile. Coote ha detto qualche parolaccia su uno smartphone, non è certo come accettare una tangente”.

Ma “i tifosi di calcio sono incapaci di applicare questa ragionevolezza del mondo reale a un gioco che ospita tutte le loro emozioni più drastiche. L’impatto principale di questa vicenda sarà un tanfo persistente, ha distrutto l’illusione di neutralità. Resterà impresso come un medico screditato che collega i vaccini all’autismo. Ogni volta che parleremo di pregiudizi sentiremo: “E che mi dici di David Coote?”

ilnapolista © riproduzione riservata