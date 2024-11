L’Al-Hilal è stufo degli infortuni di Neymar: sta pensando di sostituirlo con Ronaldo (Footmercato)

Il contratto del portoghese con l’Al-Nassr scade il prossimo giugno; nonostante i tifosi lo prendano in giro invocando Messi allo stadio, la dirigenza lo monitora.

Secondo quanto riportato da Footmercato, Cristiano Ronaldo sarebbe nel mirino dell’Al-Hilal per sostituire Neymar, costantemente infortunato. Era rientrato da poco in campo dopo la rottura del crociato e ora dovrà rimanere di nuovo fuori circa 4 settimane.

L’Al-Hilal sta pensando di sostituire Neymar con Ronaldo

Il portale scrive:

Nell’inverno del 2023, l’Al-Nassr ha ingaggiato Cristiano Ronaldo. Una bella mossa da parte dei sauditi, che è stata contraccambiata dall’Al-Hilal con Neymar Jr (32 anni). Acquistato per quasi 90 milioni di euro dal Psg, il brasiliano è stato coccolato dal suo nuovo club che gli ha offerto uno stipendio XXL e molti benefici. La notizia che vogliano ingaggiare Ronaldo sorprende visto che il nazionale portoghese gioca per l’Al-Nassr, l’altro club di Riyadh. Inoltre, i tifosi di Al-Hilal lo hanno deriso dal suo arrivo cantando il nome di “Messi” ad ogni confronto tra i due club. Nonostante questo, i dirigenti dell’Al-Hilal monitorano CR7, il cui contratto all’Al-Nassr terminerà ufficialmente il prossimo giugno.

A gennaio potrebbe esserci la rescissione contrattuale di Neymar

Questo quanto si legge sul portale brasiliano UOL Esporte a riguardo:

L’Al-Hilal sta già discutendo dietro le quinte sulla possibilità di negoziare la partenza di Neymar nel gennaio 2025. Fino ad allora, il club valuterà nel dettaglio l’evoluzione fisica e clinica del giocatore e, non ultimo, considererà i pro e i contro dell’allontanamento da uno dei giocatori. gli otto stranieri sopra i 21 anni dall’elenco dei partecipanti alla Lega Saudita e poi include il brasiliano […]. Per ridurre la perdita nelle casse e non incidere anche sulla gestione della squadra di Jesus, che in linea di principio non intende rinunciare ai principali giocatori, la dirigenza del club biancoblù ha iniziato a studiare, anche se con discrezione, un piano uscita dalla maglia 10 nel prossimo mercato di gennaio. A seconda del contesto, la risoluzione consensuale sarebbe il processo più naturale. Sempre secondo la dirigenza dell’Al-Hilal, un’uscita amichevole faciliterebbe il ritorno della stella nel calcio brasiliano.

