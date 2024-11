La Roma torna a perdere: 3-2 a Verona

Ora i giallorossi sono undicesimi in classifica. Polemiche per il gol di Magnani

La Roma perde a Verona, 3-2. La squadra di Juric che ha trovato il gol del pareggio due volte durante la partita, alla fine ha perso. fa Zalewski apre le danze con un gol al 12′ che viene però poi annullato per fuorigioco. E il Verona risponde trovando il gol del vantaggio con Tengstedt. La Roma spinge, ma i padroni di casa offrono pochi spazi. Alla fine arriva il gol dell’1-1 di Soulé. A dieci minuti dalla fine del primo tempo il Verona torna in vantaggio con il gol di Magnani, che segna di testa su calcio d’angolo. Un gol controverso perché il difensore del Verona commette fallo ai danni di N’Dicka durante l’azione.

Non sono tardate ad arrivare le proteste sui social.

Se #Pairetto al Var era riuscito nell'impresa di non vedere un fallo di mano invertito in Atletico-Lille confermando un rigore scandaloso, figuriamoci se poteva individuare la manata di Magnani su Ndicka. La sorpresa è che Pairetto continui a essere designato dopo tutti sti danni — Pino Vaccaro (@PinoVaccaro77) November 3, 2024

La Roma undicesima in classifica

Nel secondo tempo la Roma pareggia con Dovbyk, ma poi si fa rimontare di nuovo sul finale dal Verona che segna il gol della vittoria con Harroui.

Per la Roma si tratta di una sconfitta che potrebbe compromettere il futuro di Juric in panchina. Ora i giallorossi sono undicesimi in classifica, a solo un punto di distacco proprio dal Verona dodicesimo.

ilnapolista © riproduzione riservata