Roma, per il post-Juric Sarri e Ranieri le opzioni low cost. Il sogno sarebbe Mancini o Allegri (Il Messaggero)

Che però chiedono uno stipendio alto. Il ritorno di De Rossi sembra tramontare. C’è anche il tedesco Terzic in lista.

Ivan Juric ha le ore contate a Roma, anche se sarà ancora presente in panchina giovedì nel match di campionato contro la sua ex squadra, il Torino. Tra i nomi proposti ai giallorossi, oltre a un possibile ritorno di Daniele De Rossi, ci sono Roberto Mancini e Massimiliano Allegri, che però costano tanto. Una scelta più low cost sarebbe quella di Claudio Ranieri, oppure Maurizio Sarri, che parrebbe essere quello più accreditato. Spunta anche un nome straniero, ovvero il tedesco Edin Terzic.

Il toto-nomi della Roma per il post Juric

Il Messaggero scrive:

Mollare Juric e riaffidarsi a De Rossi sarebbe la scelta più ovvia, la più scontata. Ma non è stato ancora coinvolto dai Friedkin e la società sta cercando la soluzione migliore. La scelta è complicata e la stagione rischia di finire già all’alba. Ora serve un allenatore con cui costruire.

Roberto Mancini è su piazza, la questione fiscale, che gli impedirebbe di allenare in Italia fino al termine dell’anno solare, è superata: la Roma sarebbe gradita. Ma è un allenatore che guadagna tanto e i Friedkin hanno già l’onere degli stipendi di Juric e De Rossi. Max Allegri ha le stesse caratteristiche di Mancio: profilo alto e stipendio monstre. Torna alla ribalta anche il nome di Edin Terzic, giovane ex tecnico del Dortmund. C’è anche Claudio Ranieri, che già due volte è venuto in soccorso ai giallorossi e magari ci ricascherebbe. Da ricordare che è libero anche Maurizio Sarri, che potrebbe arrivare appena scatta la scintilla; giovedì contro il Torino ci sarà ancora Juric in panchina.

