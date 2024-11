La Juve torna a vincere: 2-0 a Udine e Thiago Motta ritrova un po’ di serenità

L’autogol di Okoye e la rete di Savona decidono la partita. Per i friulani si tratta della seconda sconfitta in casa (la prima con l’Inter)

La Juve torna a vincere dopo i pareggi con Inter e Parma. Lo fa in casa dell’Udinese, per 0-2. Ora è momentaneamente al terzo posto della classifica di Serie A. Ottimo primo tempo per la squadra di Motta che va in vantaggio grazie all’ autogol di Okoye al 19′ e poi raddoppia con Savona al 37′. Il secondo gol della Juve nasce dal palo di Yildiz. Sulla ribattuta è arrivato il difensore che ha segnato il suo secondo gol in campionato.

La Juve vince, l’Udinese perde la seconda partita in casa

Nel secondo tempo i padroni di casa tentano di riprendere la partita: al 52′ la squadra di Runjaic trova il gol dell’1-2 con Davis. La rete però viene annullata per fallo dello stesso attaccante a Gatti. Ambo le squadre poi sprecano delle occasioni importanti. Per i friulani si tratta della seconda sconfitta in casa questa stagione (la prima è stata quella con l’Inter).

Giuntoli, direttore sportivo della Juventus, ha parlato a Dazn prima di Udinese-Juve.

C’è il rischio che l’infortunio di Bremer abbia tolto un po’ di sicurezza?

«Sicuramente l’infortunio di Bremer è stato pesante, ma internamente abbiamo delle soluzioni valide e in questo momento con tanti infortunati abbiamo avuto il problema della gestione degli sforzi, tante partite messe insieme ci hanno fatto essere meno brillanti in certe occasioni e più brillanti in certe altre».

Faccia finta che sia gennaio: sceglie di prendere un difensore centrale o un vice Vlahovic?

«Difensore centrale».

Pensate a una vice punta che possa affiancare Vlahovic?

«Abbiamo delle possibilità di far giocare altri ragazzi come Nico Gonzalez, che è fuori da un mese e Yildiz. Abbiamo delle alternative e pensiamo che anche Milik possa darci il suo contributo quando rientrerà».

Skriniar?

«Prematuro parlare di mercato in questo momento, le cose a gennaio cambiano continuamente, non ci stiamo muovendo».

