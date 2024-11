Giuntoli: «A gennaio preferirei prendere difensore centrale o vice Vlahovic? Difensore centrale»

A Dazn: «Prematuro parlare di mercato in questo momento. Vice Vlahovic? Abbiamo delle possibilità di far giocare altri ragazzi come Nico Gonzalez»

Giuntoli, direttore sportivo della Juventus, ha parlato a Dazn prima di Udinese-Juve.

Le parole di Giuntoli

C’è il rischio che l’infortunio di Bremer abbia tolto un po’ di sicurezza?

«Sicuramente l’infortunio di Bremer è stato pesante, ma internamente abbiamo delle soluzioni valide e in questo momento con tanti infortunati abbiamo avuto il problema della gestione degli sforzi, tante partite messe insieme ci hanno fatto essere meno brillanti in certe occasioni e più brillanti in certe altre».

Faccia finta che sia gennaio: sceglie di prendere un difensore centrale o un vice Vlahovic?

«Difensore centrale».

Pensate a una vice punta che possa affiancare Vlahovic?

«Abbiamo delle possibilità di far giocare altri ragazzi come Nico Gonzalez, che è fuori da un mese e Yildiz. Abbiamo delle alternative e pensiamo che anche Milik possa darci il suo contributo quando rientrerà».

Skriniar?

«Prematuro parlare di mercato in questo momento, le cose a gennaio cambiano continuamente, non ci stiamo muovendo».

Una cosa che l’ha colpita di Motta.

«Ha avuto un grande impatto nel mondo Juventus, abbiamo cambiato molto e siamo partiti inaspettatamente con un equilibrio di squadra molto importante prima dell’infortunio di Bremer e degli infortuni degli altri ragazzi. La schiettezza, è una persona molto seria, applicata e di grande talento. Credo abbia un grande futuro».

