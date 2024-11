Jannik Sinner e Anna Kalinskaya stanno ancora insieme? Intanto lei riceve fiori da un ammiratore anonimo

Una storia sul profilo Instagram della tennista russa con un grande mazzo di fiori e un grande cuore bianco. La maggior parte degli utenti pensa a un nuovo ammiratore.

Il giallo si infittisce. La storia Jannik Sinner e Anna Kalinskaya potrebbe essere giunta al capolinea. Da settimane si vociferare di una crisi. Ma nessuno dei due per adesso conferma o smentisce. Nel frattempo i tifosi pendono dai loro profili social in cerca di un qualche indizio. Stanno ancora insieme? Lei non c’era a Malaga, perché? Non ha fatto gli auguri a Sinner? Dubbi che tengono con il fiato sospeso chi tifa per la coppia. Come segnala il Corriere dello Sport, tra i due “non sono mancate però frecciatine più o meno esplicite via social, tra “mi piace” clandestini e storie con musiche che fanno rumore”

Le ultime notizie risalgono a qualche ora fa, quando Anna ha pubblicato una storia sul suo profilo Instagram fotografando un mazzo di fiori particolare.

Un grande mazzo di rose bianche, rosa e altri fiori viola. Completa la storia un grande cuore, bianco, scritto dalla tennista moscovita accanto al tag: “Gigi flowers Miami”. Da chi arrivi l’omaggio floreale non si sa, ma i fan si sono spremuti il cervello sui social per trovare una risposta al quesito. La maggior parte degli utenti pensa a un nuovo ammiratore.

Sinner, rottura con la russa Anna Kalinskaya? Lei non lo segue più su Instagram (Corsera)

Il Corriere della Sera, alla vigilia degli Us Open di tennis, fa il punto della situazione su Jannik Sinner numero uno al mondo sia per quel che concerne le conseguenze della vicenda doping sia dal punto di vista sentimentale. Scrive il Corsera:

Quello che doveva dire, Jannik l’ha detto: negli ultimi giorni, invece, nessun commento social della compagna Anna Kalinskaya, con cui Sinner aveva trascorso qualche giorno in Costa Smeralda dopo la sconfitta a Wimbledon. Si rincorrono voci di una possibile rottura: lei non segue più lui su Instagram, Jannik invece sì. Martedì debutteranno tutti e due. Sguardo fisso sul campo, ma anche un occhio alle presenze in tribuna.

