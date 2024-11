Il tweet di De Laurentiis che si congratula con Donald Trump

Il presidente del Napoli su X. La sera del voto Aurelio era all’ambasciata americana. Ieri le congratulazioni del numero uno della Fifa Infantino

Il tweet di De Laurentiis che si congratula con Trump.

Aurelio De Laurentiis su X si congratula con Donald Trump nuovo presidente degli Stati Uniti d’America.

SSC Napoli President Aurelio De Laurentiis would like to congratulate Donald Trump on being elected the President of the United States of America — AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) November 7, 2024

De Laurentiis e Gravina uniti dal voto Usa, insieme all’ambasciata aspettando Trump e Kamala Harris (la serata prima del voto)

Divisi dalla politica calcistica italiana, uniti dalle elezioni americane. Come racconta l’agenzia Dire, i due stasera sono a Villa Miani per il classico ricevimento in attesa dell’esito delle presidenziali. “In questa notte importante celebriamo la democrazia”, dice l’ambasciatore americano in Italia Jack Markell.

Racconta l’agenzia Dire:

Nei saloni di villa Miani ci sono bandiere americane, spillette celebrative, postazioni per una foto ricordo tra i cartonati di Donald Trump e Kamala Harris. Nessuno si sbilancia, per ora si mangia e si beve.

Arriva una discreta pattuglia parlamentare, per lo più di centrodestra: il ministro Ciriani, la ministra Roccella; e poi i deputati Cattaneo e Mulé (Fi), Cangiano (Fdi), Candiani (Lega), la sinistra è rappresentata da Arturo Scotto (Pd). Sono attesi anche Valditara e Salvini.

C’è il presidente della Figc Gabriele Gravina, il patron del Napoli Aurelio De Laurentiis. Tanti studenti, italiani e americani in Italia. “È stata una campagna elettorale molto dura – ammette l’ambasciatore Markell – in tempi come questi dobbiamo rafforzare la democrazia per le giovani generazioni”. Intanto, il buffet è preso d’assalto. Menù italiano: cacio e pepe, parmigiana, panini e tartine.

Trump Infantino

Donald Trump è stato rieletto Presidente degli Stati Uniti d’America dopo aver vinto sulla rivale democratica Kamala Harris. “Congratulazioni, signor Presidente! Avremo una grande Coppa del Mondo Fifa e un grande Mondiale Fifa Club negli Stati Uniti d’America! Il calcio unisce il mondo!”.

Lo scrive il presidente della Fifa, Gianni Infantino, sui social rivolgendosi a Donald Trump in merito alla rielezione a presidente degli Stati Uniti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gianni Infantino – FIFA President (@gianni_infantino)

Infatti, tra giugno e luglio 2025, si giocherà negli Stati Uniti la 21esima edizione del Mondiale per club (con Inter e Juve coinvolte). Mentre nel 2026, il paese a stelle e strisce ospiterà alcune delle partite della Coppa del Mondo insieme a Messico e Canada.

