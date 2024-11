Hamilton, in Inghilterra si chiedono: la Ferrari si è illusa e invece ha preso una sóla? (Telegraph)

Il termine utilizzato è pokeristico: colore mancato. I dubbi sul 39enne che in Brasile è andato malissimo. Ma Alonso a 43 anni dà ancora battaglia

Hamilton, in Inghilterra si chiedono: la Ferrari ha preso una sóla?

La frase utilizzata è busted flush, ossia nel gergo pokeristico colore mancato. Quando ti arrivano quattro carte dello stesso seme, pregusti il colore e poi invece rimani con niente in mano. Una sóla. Una fregatura. E quindi una delusione.

Se lo chiedono dopo la stagione in Mercedes del 39enne sette volte campione del mondo. Che tra l’altro domenica via radio ha salutato la Mercedes. Ha ringraziato il team come se fosse stato l’ultimo Gran Premio, in realtà ce ne sono altri tre.

Scrive il Telegraph:

Nel messaggio a Interlagos Hamilton ha ammesso di aver avuto un «un fine settimana disastroso» e ha descritto la sua auto come «la peggiore mai avuta». Hamilton ha poi aggiunto: «Ma grazie per aver continuato a provare. Ottimo lavoro da parte dei ragazzi al pitstop. Se questa è l’ultima volta, è stato un peccato che non sia stato fantastico, ma vi ringrazio».

Un messaggio enigmatico che ha sorpreso la Mercedes. Il Telegraph scrive che nessuno si aspetta un addio anticipato. Ma potrebbe rientrare nel personaggio.

Se vuole davvero schiarirsi le idee prima di trasferirsi a Maranello – e ha detto in un’altra intervista a Sky Sports che potrebbe “andare a fare una vacanza” – allora forse il team obbligherebbe e concederebbe al debuttante Kimi Antonelli alcune gare per acclimatarsi prima di iniziare con la squadra nel 2025.

E poi la domanda: la Ferrari con Hamilton ha preso una fregatura?

In Brasile – il suo peggior week-end probabilmente della sua carriera – è caduto anche il sedicesimo anniversario del suo primo trionfo mondiale, quello ferocemente contestato da Felipe Massa.

Scrive il Telegraph:

Sarebbe prematuro dire che la Ferrari ha investito 50 milioni di sterline su un colore mancato. Non molto tempo fa Hamilton ha vinto a Silverstone una gara entusiasmante. Ha poi vinto anche a Spa, sia pure in seguito alla squalifica di Russell.

Hamilton ha però dimostrato che può ancora vincere. Sì, il suo ritmo sul giro quest’anno non è stato buono. Ma parliamo di un fuoriclasse.

Prosegue il Telegraph:

Il tempo non aspetta nessuno, ovviamente. I tempi di reazione di Hamilton sono più lenti? Il suo coraggio non è più quello di prima? (…) Fernando Alonso sta ancora guidando bene a 43 anni. Non c’è motivo per cui non possa farlo anche Hamilton. (…) Forse i suoi commenti sul ” bisogno di una vacanza” sono un grido di aiuto. La richiesta di riposare e ricaricarsi in vista del prossimo anno. Hamilton sa che le sue prestazioni rispetto a Charles Leclerc nelle prime gare saranno sotto esame.

ilnapolista © riproduzione riservata