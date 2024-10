Sainz sta rosicando perché lascerà una Ferrari fortissima a Hamilton. Lo dice il papà

Carlos Sainz senior a Marca: “Sembra che che la Ferrari stia dando il meglio di sé, dopo quattro anni che è stata lì, beh, gli fa un po’ rabbia”

Carlos Sainz senior è già in modalità Dakar. E’ pronto a partire per la sua quinta Touareg con la quinta auto diversa. Dice che gli mancherà il grande rivale d’una vita, Stephane Peterhansel, che non parteciperà per la prima volta dal 1988. E poi a Marca parla del figlio, il Carlos Sainz fresco di vittoria in Messico sulla sua Ferrari. Ecco, dice papà Sainz, che il figlio sta un po’ rosicando.

“Ha dato gioia a tutti noi e penso che questo Gran Premio del Messico sia stato un weekend fantastico per lui. Soprattutto perché arriva in un bel momento dopo un anno difficile, un anno iniziato sapendo che dovevi trovare la strada altrove, un anno in cui non è stato facile e penso questo dimostri che non si arrende, che non si scoraggia e che è un pilota che, quando ha una buona macchina e ha un buon feeling con la macchina, può lottare con chiunque per vincere”.

“La Formula 1 ha le sue circostanze, le sue difficoltà e i suoi tempi. So che Carlos è entusiasta, molto entusiasta del progetto Williams e so anche che ovviamente vuole essere in grado il prima possibile di poterlo fare lottare per vincere le gare. È vero che la vittoria al Gran Premio del Messico ha un sapore un po’ agrodolce, sembra che proprio ora che la Ferrari stia dando il meglio di sé, dopo quattro anni che è stata lì, beh, cosa gli fa un po’ rabbia. Non potrà godere di quella posizione l’anno prossimo, quando la Ferrari partirà da favorita”.

Il giornalista di Marca lo provoca: “Carlos fatica per la Ferrari da quattro anni e Hamilton avrà la solita fortuna, troverà la macchina migliore pronta”… Sainz ride.

