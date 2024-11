Gilmour “detta il gioco mostrando la sua classe”, McTominay “dominante”: le pagelle di Polonia-Scozia

Il Daily Record dà 8 a Gilmour e 7 all’ex United, uscito nel secondo tempo per infortunio. Entrambi vicini al gol, hanno trascinato la Scozia nella vittoria per 2-1.

Billy Gilmour e Scott McTominay continuano ad essere dei pilastri per la nazionale scozzese. Ieri in Nations League hanno vinto 2-1 in trasferta contro la Polonia, conquistando il terzo posto del girone; questo vuol dire che giocheranno i play-off per rimanere in Lega A.

Una buona prestazione da parte di entrambi gli scozzesi del Napoli.

Gilmour e McTominay sempre più rilevanti nella Scozia

Il Daily Record dà voto 8 a Gilmour, che si è distinto a centrocampo e ha fatto soffrire anche gli avversari con un tiro da fuori area che si è stampato sulla traversa:

Ha dettato il gioco mostrando la sua classe e compostezza. Ha colpito la traversa con un gran tiro e con un suo cross, Dykes stava quasi per segnare con un colpo di testa.

😮‍💨 Billy Gilmour was inches away from scoring a superb long-range strike! 📺 Watch live here: https://t.co/FIdphqjEzI #POLSCO pic.twitter.com/5zpY5ZPXOO — Scotland National Team (@ScotlandNT) November 18, 2024

Per McTominay voto 7; è uscito dal campo nell’ultimo quarto d’ora di gara per un infortunio alla caviglia, ma ha saputo lasciare la sua impronta nel match:

Vicino al gol nel primo tempo, ha dato alla Scozia dominio di gioco. Si trova molto meglio quando sta vicino all’attaccante.

L’ex United: «Nessun rimpianto di aver lasciato lo United per il Napoli»

Il trasferimento in Italia dal suo club d’infanzia per McTominay è stata una buona scelta:

«Non è facile andare all’estero, invece è stato abbastanza semplice. È stata ovviamente una grande decisione. Non si può negare. Ma devi solo chiederti: ‘Voglio farlo e provarci?’ Non c’è nessun rimpianto. Non ho mai avuto rimpianti nella mia vita o nella mia carriera e continuerò su questa strada».

ilnapolista © riproduzione riservata