Infortunio McTominay, oggi rientra a Napoli per essere valutato dallo staff medico (Corsport)

La gara di ieri tra Polonia e Scozia ha riservato brutte notizie per il Napoli. A preoccupare le condizioni di Scott McTominay, uscito al 76′ sulle sue gambe ma dolorante all’altezza della caviglia sinistra.



Questa mattina il Corriere dello Sport fa il punto sull’infortunio

“Ma proprio McT, ieri sera, ha seminato ansia dopo la partita vinta dalla Scozia contro la Polonia di Zielinski per 2-1 in trasferta: Scott è uscito al 76′ toccandosi la caviglia sinistra, s’è seduto in panchina, s’è sfilato lo scarpino e il medico della nazionale ha cominciato a visitarlo. Oggi rientrerà a Napoli in attesa di essere valutato dallo staff medico del dottor Canonico in vista della Roma”.

