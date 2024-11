Gasperini perde De Ketelaere per infortunio: salterà Atalanta-Udinese

Sky Sport: Il belga ha subito una lesione di basso grado del bicipite femorale sinistro. Salterà la partita contro l’Udinese.

Scrive Massimiliano Castellani sul quotidiano dei vescovi:

L’era del Tik Tok dominante sui social e quella dell’egemonia calcistica del tiki- taka di Pep Guardiola, forse non contempla abbastanza la grande bellezza dell’Atalanta e del suo grande allenatore, Gian Piero Gasperini. Il “Gasperson” di Bergamo ha dato una lezione di calcio al Napoli capolista di Antonio Conte calando un tris che avrebbe strabiliato persino il genius loci Diego Armando Maradona, che da Lassù, siamo certi che avrà sentenziato: ma un calcio così si gioca solo in paradiso. L’Atalanta è la Dea del football e quella di Napoli è stata la cronaca di una vittoria annunciata.

Perché Gasperson lavora di fino con la tattica, piazza il gigante Hien su Lukaku e l’amuleto di Conte diventa un colosso dai piedi d’argilla. Poi lascia in panchina bomber Retegui e al funambolo Lookman (uno da Pallone d’Oro) affianca davanti il geometrico e sempre più fuoriclasse De Ketelaere, sul conto del quale una leggenda come Paolo Maldini non si era affatto sbagliato. Bastano 45 minuti alla Dea per trasformare la capolista in una piccola provinciale che deve arrendersi alla doppietta di Lookman e quando esce di scena De Ketelaere entra Retegui che, sul campo che fu del recordman dei goleador Higuaìn, chiude i giochi con 11 gol su 11 gare disputate. Bergamo sempre più alta sogna in tricolore.

