Elmas al Lipsia è uno scalda panchina, alla squadra non serve e si è anche infortunato (Bild)

Eljif Elmas era il jolly di Luciano Spalletti e ha partecipato (non poco) allo Scudetto del 2023 da equilibratore vero, da funambolo. Ce l’ha messa tutta. Spalletti addirittura lo schierò prima punta titolare nel match d’andata contro il Milan nei Quarti di Champions. Poi – in modo piuttosto comprensibile e condivisibile – nell’anno dello sfascio è stato il primo sacrificato (tra l’altro per una cifra ghiotta: 25 milioni di euro), anche perché proprio il macedone sentiva di aver dato tutto e voleva provare cosa significasse giocare titolare per una squadra di club. Va detto che neanche al Lipsia l’ha capito, nonostante le sue qualità siano evidenti. Ora si è anche infortunato ad una coscia e dovrà restar fuori un mese, in una fase di totale sfiducia.

Elmas non ha mai lasciato il segno: il parere tedesco della Bild

Di seguito quanto riportato dalla Bild:

“È un anno da dimenticare per Eljif Elmas (24)! A gennaio è arrivato come nuova speranza e successore di Emil Forsberg. Ma l’RB Lipsia è stata probabilmente la mossa sbagliata per la sua carriera. Il macedone del Nord, per il quale la RB ha trasferito 24 milioni di euro al Napoli, non ha alcun ruolo sotto la guida dell’allenatore Marco Rose (48). Lo scalda panchina ha giocato solo 297 minuti in 16 presenze.

Il punto debole: dopo il viaggio internazionale, il suo 2024 calcistico si è concluso prematuramente. Secondo le informazioni della BILD, Elmas, che è stato nuovamente sottoposto ad accertamenti a Lipsia, ha riportato una lacerazione di una fibra nella parte posteriore della coscia. Il centrocampista resterà fuori per circa quattro settimane.

Elmas non giocherà mai più nel Lipsia? Una cessione in inverno non è esclusa. Al Lipsia il suo apporto è poco, l’utilità è scarsa in questo momento. Se dovesse arrivare un’offerta adeguata per un acquisto o un prestito, è probabile che lascerà presto il club nonostante il suo contratto fino al 2028. Al riguardo si dice che diversi club spagnoli e inglesi siano interessati, ma questo accadeva prima del suo infortunio”.

Elmas: «Non dimenticherò mai lo scudetto vinto col Napoli»

Eljif Elmas aveva così parlato ai canali ufficiali del Lipsia alla vigilia del match contro la Juventus di Champions League. Il centrocampista macedone era presente quando il Napoli vinse la Coppa Italia nel 2020 proprio contro i bianconeri:

«Al tempo ero arrivato in Italia da soli sei mesi, stavo ancora cercando il mio posto in squadra».

Ed ha poi vinto coi campani lo scudetto nella stagione 2022-23:

«Quattro anni più tardi, ho vinto uno scudetto a Napoli ed è qualcosa che non dimenticherò mai».

Dopo aver lasciato l’Italia ha scelto di approdare nel Lipsia, club tedesco:

«Sicuramente sto diventando un giocatore più completo, ma posso migliorare ulteriormente. Spero che l’esperienza che sto vivendo a Lipsia mi aiuterà a raggiungere questo scopo».

