Douglas Luiz e la Juventus, è già finita: il simbolo di quell’operazione sospetta con l’Aston Villa

Una strana operazione contabile. La Gazzetta scrive che l’agente sta cercando un club in Spagna o Inghilterra. I bianconeri non vorrebbero cederlo in prestito.

Dopo pochi mesi Douglas Luiz sembra già essere fuori dai piani della Juventus; scontento per il minutaggio, non aiutato certamente dagli infortuni avuti nel corso di queste settimane, pare che l’agente del centrocampista brasiliano stia già cercando una nuova destinazione per lui. A riportarlo è la Gazzetta dello Sport. Ricordiamo che Douglas Luiz arrivò alla Juve in una strana operazione con l’Aston Villa. Operazione che servì a fare maquillage ai conti. Tant’è vero che i 50 milioni furono nominali, poi all’Aston Villa andarono Samuel IlingJunior ed Enzo Barrenechea subito sbolognati in prestito. Non hanno giocato nemmeno un minuto a Birminghm.

Ecco cosa scrive la Gazzetta dello Sport:

Douglas Luiz scontento alla Juventus, l’entourage cerca un club per gennaio

Il quotidiano scrive nell’edizione odierna:

C’eravamo tanto amati. Il colpo di fulmine estivo, il maxi affare per celebrare un matrimonio da 50 milioni e il trasferimento con la fidanzata Alisha Lehmann. Eppure dopo cinque mesi l’avventura di Douglas Luiz con la Juventus sembra già ai titoli di coda. Prima il difficile inserimento e lo scarso minutaggio, poi le prestazioni non esaltanti e qualche acciacco fisico. La scintilla tra il centrocampista e Thiago Motta non è scoccata. Quello che non dicono i numeri, lo ha raccontato Douglas agli amici. «È un momento difficile per lui e non è contento della situazione», ha detto Pau Torres dell’ex compagno. Il brasiliano non gioca dal 19 ottobre e non ci sarà nemmeno domani a Lecce.

Non sarà semplice però cedere il brasiliano. La Gazzetta continua:

Douglas aveva altre aspettative e ora vorrebbe tornare protagonista come in Inghilterra. Tanto che il suo agente, Kia Joorabchian, è già segnalato in azione tra Spagna e Inghilterra per trovare una via d’uscita e restituire il sorriso al suo assistito. Si tratta, però, di un divorzio non certo semplice a livello economico. La Juventus lo ha pagato 50 milioni (28 più Samuel IlingJunior ed Enzo Barrenechea) e non sembra intenzionata a cederlo in prestito.

ilnapolista © riproduzione riservata