Douglas Luiz gioca poco e male, ma Monchi insiste: «Lo riprenderei subito, è fortissimo»

Monchi, attuale d.s. dell’Aston Villa, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport. Questa sera infatti a Birmingham scenderà in campo la Juventus di Thiago Motta, reduce da un pareggio in casa del Milan (in una gara bruttissima). In Champions i bianconeri hanno necessità di rilanciarsi, mentre il percorso degli inglesi sembra essere piuttosto netto o comunque abbastanza lineare e funzionale alle ambizioni del club. Ovviamente al direttore è stato chiesto cosa ne pensasse di Douglas Luiz, pallino dei media nazionali (ci mancherebbe, la Juve ha speso 50 milioni ndr) e non: la risposta è stata abbastanza sorprendente per chiunque abbia visto almeno una gara della Juve di quest’anno.

«La Juve è la Juve. Pian piano sta trovando la sua strada dopo l’arrivo di un allenatore con una idea diversa. É sempre di più la squadra di Thiago e adesso è molto più forte rispetto a due mesi fa. E poi ha bisogno di punti in Champions: sarà una partita molto difficile ma non firmerei per un pari. Vogliamo sempre vincere. Chi temo? Il blocco della squadra. Thiago ha costruito una Juve solida. Motta ha molte assenze, ma pure noi ne abbiamo.»

Su Luiz: «Sta giocando meno di quello che ci saremmo aspettati tutti, ma parliamo di un giocatore forte. Ci sono ragazzi che arrivano e si impongono, altri che necessitano di tempo. Serve pazienza, ma le qualità di Douglas non si discutono. Diventerà importante per la Juve. É un regista e ogni palla che esce dai suoi piedi ha un senso: lo scorso anno ha giocato il 90% delle partite con noi. É stato determinante.» Ora ricomprerebbe Douglas Luiz dalla Juve? «Dopo il suo addio, abbiamo investito e a centrocampo siamo messi bene con Tielemans, Onana, Kamara, Barkley… Ma Douglas me lo riprenderei sempre, in qualsiasi club: è fortissimo.» Con Giuntoli, dopo la maxi operazione estiva (Douglas Luiz-Iling-Barrenechea), farà affari anche in gennaio o a giugno? «Vedremo, perché no… Abbiamo un buon rapporto, nato quando io lavoravo a Roma e lui a Napoli. Dipenderà dalle esigenze. Cristiano è uno dei migliori dirigenti italiani e prima o poi vincerà lo scudetto anche con la Juve.» Sulla Roma: «Della Roma posso solo parlare bene, non voglio fare caos. Rimpianti? No comment.»

