La “genialata” marketing della Juventus con Douglas Luiz e la Lehmann si sta rivelando un flop (The Athletic)

Entrambi non sono le prime scelte dei mister Motta e Canzi. In più, la vita a Torino è diventata difficile dopo il furto che i due fidanzati hanno subito in casa.

Quest’anno la Juventus ha deciso di fare un doppio colpo di mercato visto come una “genialata” di marketing: doppio perché ha portato a Torino nella Juve uomini e quella femminile Douglas Luiz e la fidanzata Alisha Lehmann, entrambi ex Aston Villa. Sebbene i due siano stati accolti da grande entusiasmo, non stanno incidendo nella loro nuova squadra; se Douglas, pagato circa 50 milioni, ha registrato appena nove presenze da subentrato ed è costantemente infortunato, anche la Lehmann non risulta essere la prima scelta di mister Canzi alla Juventus Women.

L’entusiasmo per Douglas Luiz e Alisha Lehmann si sta spegnendo in casa Juventus

The Athletic scrive:

Douglas Luiz ha scambiato la Premier League con la Serie A, ma è l’arrivo di Alisha Lehmann ad essere risultato ancora più insolito: si è verificato un raro “trasferimento di coppia”. Si sono incontrati proprio all’Aston Villa e sono stati giocatori importanti del club. Il brasiliano è stato tra i centrocampisti più performanti della scorsa Premier League, il tecnico Emery lo considerava un elemento chiave del suo gioco; ma senza un accordo per il rinnovo di contratto, le cose sono andate pian piano a deteriorare.

Quando ha firmato per la Juventus si aspettavano tutti sarebbe stato una parte integrante fondamentale del centrocampo di Motta; ma le prime previsioni sono state smentite. Il tecnico gli preferisce McKennie, Locatelli e Koopmeiners, anche se ha elogiato Douglas Luiz per la sua professionalità in allenamento.

E alla Lehmann non è che sia andata meglio nell’ultimo periodo:

La sua ultima stagione in Inghilterra è stata complessa, l’allora allenatrice Carla Ward le preferiva spesso Adriana Leon e Kirsty Hanson. In 15 presenze, ha segnato due volte, senza fare assist, un dato emblematico per una calciatrice che gioca in una posizione laterale. L’ottimismo precoce che era arrivato in Italia per i vantaggi marketing che comporta averla in squadra [diversi tifosi si sono abbonati alle partite in casa della Juve Women solo per vederla dal vivo e ci sono spesso standing ovation quando entra in campo, come è accaduto nel match contro la Roma giocato allo Stadium, ndr.] si sta appiattendo.

La permanenza dei due a Torino si sta rivelando un’ardua impresa, anche per affrontare situazioni extra-campo. Continua The Athletic:

La casa di Douglas Luiz e Lehmann è stata svaligiata il 19 ottobre, i ladri hanno fatto irruzione mentre lui era in campo contro la Lazio e lei a Milano per la partita contro l’Inter del giorno successivo. Né Lehmann, né Douglas Luiz si sono completamente adattati a un nuovo Paese e campionato, anche se possono trarre conforto nel sapere che il loro partner sta attraversando un periodo simile.

