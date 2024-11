De Rossi lancia un salvagente ai Friedkin: «Un giorno tornerò a Trigoria. Dove uno sta bene, torna»

Da Coverciano: «Come qui, Trigoria è casa mia. Lo ha sempre detto anche il presidente»

Daniele De Rossi da Coverciano lancia un salvagente ai Friedkin. Nel pomeriggio, l’ex tecnico della Roma è stato inserito nella Hall of Fame del calcio italiano. Al termine della Cerimonia a Coverciano ha rilasciato alcune dichiarazioni su un suo possibile ritorno alla Roma.

Prima smentisce di aver mai escluso un suo ritorno: «Non l’ho mai detto». Poi rilancia: «In ogni caso, come qui a Coverciano, Trigoria è casa mia. Lo ha sempre detto anche il presidente. A Trigoria ci lavora anche mio padre. Dove uno sta bene, torna. Come torno qui a Coverciano, un giorno tornerò anche a Trigoria».

La proprietà della Roma è nel pieno della ricerca di un sostituto di Ivan Juric, l’altro ex allenatore della Roma ieri esonerato dopo la sconfitta in casa contro il Bologna.

Il Messaggero lancia la suggestione Allegri: “Era a San Siro a studiare il Napoli prossimo avversario della Roma»

La Roma ha perso ancora: 2-3 col Bologna tra i fischi dell’Olimpico. E subito dopo è arrivato il comunicato del club che ha comunicato l’esonero di Juric:

“Vogliamo ringraziare Ivan Juric per il suo duro lavoro nelle ultime settimane. Ha gestito un ambiente difficile con il massimo della professionalità, e di questo gli siamo grati. Gli auguriamo tutto il meglio per il suo futuro. La ricerca di un nuovo responsabile dell’aerea tecnica è già iniziata e verrà annunciata nei prossimi giorni”.

È partito il toto allenatori e la Roma di sta guardando intorno. È indubbio che il ds Ghisolfi vorrebbe il ritorno di De Rossi che, a parer suo, non doveva mai essere esonerato: «In questo momento non resta che assumerci le nostre responsabilità, io per primo, i calciatori e il club e cercare di uscire da questa situazione».

I nomi però sono tanti, scrive il Messaggero. In primis Mancini, poi c’è la suggestione Allegri, che ieri era stranamente a San Siro forse per studiare il Napoli, e infine Garcia

“Parliamoci chiaro: la cosa più semplice, escludendo il ritorno di DDR, sarebbe prendere Mancini o Allegri (che curiosamente ieri era a Milano a vedere il Napoli, prossimo avversario dei giallorossi dopo la sosta, come accadde con Juric a Parma con l’Udinese) e affidare il tutto ad un dirigente esperto e capace come Carnevali. Ma visto che le cose semplici non sono di casa a Trigoria, ogni scenario è aperto. Anche il clamoroso ritorno di Garcia. Sì, avete letto bene, il buon vecchio Rudi, l’uomo che rimise la Chiesa al centro del villaggio. Sono trascorsi 11 anni ma il francese – che ieri non chiudeva all’ipotesi – accetterebbe con entusiasmo. Una cosa è certa: nessuno dei papabili è stato ancora contattato direttamente dalla Roma. Qualche sondaggio c’è stato ma nulla più”.

ilnapolista © riproduzione riservata