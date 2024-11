De Rossi aveva vinto solo una partita delle ultime 11, ma cosa poteva aspettarsi la Roma da Juric? (Guardian)

“Il destino di Juric era segnato fin dall’inizio, dopo Mourinho e un figlio della città come De Rossi. Il calendario della Roma ora è spaventoso”

“Casa è dove c’è il cuore, ma questo può esporti al rischio di essere pugnalati”. Così il Guardian descrive agli inglesi la “fatal Verona” del povero Juric, il cui “mandato alla Roma potrebbe aver subito una ferita terminale”.

“In verità, come gli amanti sfortunati di Shakespeare, Juric avrebbe potuto essere condannato fin dall’inizio. La decisione della Roma di licenziare Daniele De Rossi dopo quattro partite di questa stagione, e solo tre mesi dopo avergli concesso un’estensione del contratto di tre anni, è stata accolta con una rabbia così estrema dai tifosi che alla famiglia dell’amministratore delegato del club, Lina Souloukou, è stata assegnata una scorta della polizia. Ha annunciato le sue dimissioni quattro giorni dopo il cambio di dirigenza”.

Tutta la rabbia successiva “era rivolta alla proprietà, non a Juric, ma era comunque difficile immaginare cosa avrebbe potuto fare per convincerli. I tifosi semplicemente non si vedevano riflessi in lui come avevano fatto con entrambi i suoi predecessori. De Rossi era un figlio della città, un romano che è cresciuto fino a diventare capitano del club. Prima di lui c’era stato José Mourinho, che ha consegnato un primo pezzo d’argenteria in 14 anni e ha portato la squadra a due finali europee, il tutto legando i tifosi a sé con una familiare retorica del tipo noi contro il mondo”.

“Cosa poteva offrire Juric? Aveva svolto un lavoro coerente e meritevole con Verona e Torino, non finendo mai più in alto del nono o più in basso del decimo posto per cinque stagioni consecutive. Ma questo non rendeva certo un profilo ovvio per il manager di un club i cui proprietari, Dan e Ryan Friedkin, hanno rilasciato una dichiarazione dopo il licenziamento di De Rossi sottolineando la loro ambizione “di vedere la Roma competere costantemente ai massimi livelli del calcio europeo”.

“Il club ha urgente bisogno di tornare in Champions League per giustificare una spesa di quasi 100 milioni di euro questa estate per le commissioni di trasferimento di giocatori come Dovbyk, Soulé ed Enzo Le Fée”.

“Quel contesto finanziario aiuta a spiegare perché il club potrebbe essersi sentito costretto a licenziare De Rossi, che ha vinto solo una delle sue ultime 11 partite competitive da allenatore. I Friedkin senza dubbio si sono pentiti della decisione di annunciare la loro intenzione di estendere il suo contratto ad aprile, appena prima che la forma della squadra iniziasse a cambiare. Inizialmente, De Rossi era stato pensato solo come una nomina ad interim per accompagnare la Roma fino alla fine della scorsa stagione”.

Juric ha i giorni contati. Perché dopo l’Europa League, prima della pausa per le nazionali c’è “il Bologna che ha iniziato a trovare la sua strada sotto la guida di Vincenzo Italiano. Poi ci sono gli appuntamenti con Napoli, Tottenham e l’Atalanta che ha appena battuto il Napoli per 3-0. La stagione dei brividi potrebbe essere davvero finita, ma da qui in poi il calendario delle partite della Roma non potrà che farsi ancora più spaventoso”.

