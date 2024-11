L’australiano ha perso 6-3 6-4 contro Sinner e ha fatto riferimento ai sette match persi contro l’altoatesino.

Alex De Minaur ieri ha perso contro Jannik Sinner il primo match di Atp Finals 6-4 6-3.

Il tennista australiano però ha tenuto ha spendere alcune parole di stima per l’altoatesino, che sta vivendo un periodo non facile dopo aver scoperto di essere risultato positivo al doping.

De Minaur: «Sinner è un gran bravo ragazzo, anche se mi ha preso a calci nel sedere sette volte»

«Su Jannik posso solo dire, per come lo conosco come persona e anche se mi ha preso a ‘calci nel sedere’ sette volte, che è un gran ragazzo. Abbiamo condiviso molti momenti insieme in campo, con lui e il suo team. Ho molto rispetto per lui» ha detto dopo la gara.

De Minaur faceva riferimento alle sette partite perse contro Sinner, tra cui la finale di Toronto e Coppa Davis nel 2023 e la finale di Rotterdam nel 2024.

L’altoatesino commenta: «Finals senza i big 3? È strano ma non dover affrontare giocatori così forti è un bel sollievo»

La prima sollecitazione è sulla possibile finale con Alcaraz:

«È sempre difficile parlare di rivalità quando si è così giovani. Siamo due giocatori che danno vita a grandi battaglie. Spero che tutto il torneo sia uno spettacolo per tutti. Essere favorito rispetto allo scorso anno sicuramente è diverso, ma io affronto il torneo con lo stesso approccio».

La prima sfida sarà con De Minaur, il giocatore che ha battuto già 7 volte:

«Sono tutti grandi giocatori e ogni partita sarà una bella battaglia fin da subito. Io più grande del tennis? Penso che la vittoria della Davis abbia dato una grande spinta al movimento. Poi certo, ci sono stati i miei ottimi risultati ma prima di me ci sono stati Fognini, Berrettini, Musetti quest’anno ha fatto una grande stagione, come Cobolli».

