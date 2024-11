De Laurentiis ha allargato i cordoni della borsa dall’arrivo di Conte, mercato ricco e ingaggi saliti a 83 milioni

Dalla Gazzetta. Anche il Milan ha scollinato quota 100 milioni con Inter e Juve. Giuntoli va al ribasso, ma i bianconeri hanno in rosa il giocatore più pagato (Vlahovic) della Serie A intera

Aurelio De Laurentiis non ha badato a spese dall’ingaggio di Conte in poi. Di più, ieri Manna stesso ci ha svelato che in realtà gli accordi economici con Antonio Conte già preesistevano, risalgono ad ottobre (quando per la prima volta fu messo in discussione Garcia, poi riconfermato inspiegabilmente per un altro mese ndr). La Gazzetta dello Sport quest’oggi titola giustamente Quanto costa uno Scudetto? con un focus dedicato alle spese dei club di vertice per tentare l’assalto al massimo obiettivo nel campionato nazionale. Il Napoli è una di quelle che ha sorpreso di più, dati alla mano.

De Laurentiis aumenta il tetto ingaggi a 83 milioni

Di seguito quanto si legge nell’analisi della Rosea:

“Se a Parigi val bene una messa, quanto si è disposti a spendere per uno Scudetto? All’Inter campione l’anno scorso erano serviti 117 milioni di euro, la somma al lordo degli ingaggi di tutta la rosa della prima squadra che ha conquistato la seconda stella. […] L’Inter ha scavalcato e staccato la Juventus, guadagnandosi quest’anno la palma di squadra più cara d’Italia. In Serie A sono solo tre le società che vanno in questo senso in tripla cifra: quest’anno ha scollinato i 100 milioni anche il Milan. Nei circa 15 milioni di aumento in casa rossonera vanno però inseriti 6,76 mln di euro occupati dal ritorno di Origi e Ballo-Touré, a libro paga ma non a disposizione. […]

Spendere di più non vuol dire essere migliore in campo, ma di certo sulla carta aiuta. Prendiamo il Napoli capolista, dopo un’annata che definire deludente è poco, con l’arrivo di Conte in panchina De Laurentiis ha allargato i cordoni della borsa: mercato ricco e ingaggi saliti da 72 a 83 milioni di euro. Stipendi in aumento anche per l’Atalanta, che ha qualitativamente allargato la sua rosa. Sulla Juve, invece: l’ultima dieta Giuntoli ha portato la Juve a una spesa di 110 milioni per gli stipendi, oltre 50 milioni in meno rispetto a due anni fa. Non male, nonostante la Juventus abbia in rosa il calciatore più pagato ovvero Dusan Vlahovic (10,5 netti l’anno). […] Il campo non segue il portafogli: come il Napoli nel 2022-23 e il Milan nel 2021-22: entrambe le squadre non figuravano nella top 3 per monte ingaggi, ma a maggio hanno festeggiato. Sognare si può”.

ilnapolista © riproduzione riservata