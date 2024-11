Dazn, in Francia è flop abbonamenti: Marsiglia-Psg è andata forte solo col pezzottò (L’Équipe)

Oltre 150mila gli utenti illegali. Il dato abbonati non si schioda da quota 500mila. Il contratto potrebbe essere rescisso e la Lega sarebbe punto e accapo

L’Équipe lancia l’allarme Dazn. “Il numero degli abbonati tre settimane fa si avvicinava ai 500.000, e da allora non si è più mosso“. Fallito, e di molto, l’obiettivo del milione di abbonati. Per il quotidiano francese le cause sono “l’acquisto tardivo dei diritti tv per 375 milioni di euro in questa stagione e una politica dei prezzi troppo alta e molto altalenante“.

Flop di Dazn in Francia, il proprietario del servizio streaming infastidito

Dazn, come scrive l’Équipe, sperava di recuperare abbonati dopoLe Classique, il derby tra Marsiglia e Psg (0-3 per il Paris). La partita “non ha mantenuto le promesse. Questa prestigiosa prestazione tra i due club francesi favoriti la vetta del campionato è stata un flop“. Dazn non ha nemmeno fornito i dati d’ascolto per questa partita.

“L’emittente si aspettava circa 90.000 nuovi abbonati grazie a questo incontro, ma non si è verificata l’impennata attesa“. Eppure in molti avrebbero visto il match, soprattutto grazia a Telegram e a siti pirata (L’Equipe scrive di più di 150mila persone). I francesi fanno il confronto con le altri emittenti.

“Amazon Prime Video (con 8 incontri su 10) ha raggiunto molto rapidamente circa 1,7 milioni di abbonati nel suo primo anno di contratto, nel 2021. Anche Mediapro e il suo canale Téléfoot, senza beneficiare della distribuzione del gruppo Canal+ (a differenza di Dazn) aveva raggiunto 600.000 abbonati il ​​21 ottobre 2020, nello stesso periodo di lancio“.

Sembra che “Len Blavatnik, il miliardario proprietario di Dazn, sia infastidito dai risultati ottenuti sul mercato francese e dalla pirateria che minaccia il successo del suo investimento“. Il ceo della piattaforma aveva annunciato previsioni che oggi sono piuttosto ottimistiche: «Una volta iniziata la prima stagione, sei praticamente stabilizzato e non ci sono grandi movimenti dopo. In sei mesi contiamo di raggiungere 1,5 milioni di abbonati, almeno un milione». Ovviamente non è stato così.

L’Équipe conclude:

“Se non verrà raggiunta la quota entro il 1° dicembre 2025, Dazn potrebbe rescindere il contratto al termine della seconda stagione, senza attendere il termine inizialmente previsto, nel 2029. Anche la Lfp ha la possibilità di terminare dell’avventura con Dazn se non si raggiunge la soglia di 1,5 milioni“.

