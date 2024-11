Ciro Ferrara: «Quando io e Careca disobbedimmo a Ranieri e continuammo a giocare a biliardino»

Intervista alla Gazzetta: «Claudio è un uomo del popolo. Conte e Napoli? De Laurentiis ha scelto l’allenatore perfetto»

Ciro Ferrara: «Quando io e Careca disobbedimmo a Ranieri, oggi non lo rifarei»

Ciro Ferrara intervistato dalla Gazzetta dello Sport, a firma Antonio Giordano.

Parla del Napoli di Ranieri.

«Il suo Napoli fu il primo del dopo-Maradona, con tutto ciò che una separazione del genere potè creare nell’ambiente. Un trauma collettivo. Ma Ranieri fu bravissimo, sapeva di innovazioni, soprattutto nella fase difensiva, in cui scorgevi principi di Sacchi».

Andaste bene.

«Chiudemmo quarti, che voleva dire Coppa Uefa, perché la Coppa dei Campioni era riservato soltanto ai vincitori del titolo. E partimmo discretamente anche nella sua seconda annata, con l’15 a Valencia, la cinquina di Fonseca».

Ha aneddoti gustosi che si possono svelare.

Ciro Ferrara: «Vigilia di Napoli-Milan, nel ‘92, gara che avremmo perso 5-1. Eravamo in ritiro a Soccavo e Ranieri voleva, come s’usava allora, che nel pomeriggio facessimo una passeggiata per il Centro Sportivo. Che, viste le dimensione, significava quasi andarsene in giro nel campo. Io e Careca stavamo giocando a biliardino e continuammo, un atto di disubbidienza che non rifarei, che censurò con stile».

Ciro Ferrara e il rapporto tra Napoli e Conte

Ranieri-Roma che rapporto è?

«Claudio per i tifosi, è uno del popolo. Non ha bisogno di calarsi nell’ambiente. Non sarà semplice, non lo è il calendario che l’attende, ma forse è persino meglio così, perché gare di questo tenore si preparano di slancio».

Conte-Napoli che coppia è?

«La fusione ideale nel momento più propizio. De Laurentiis ha scelto l’allenatore perfetto e Conte l’ha portato subito in testa. La stagione è lunga, so quanto valga Antonio – che conosco bene – ma, per cominciare, già riconquistare la Champions League sarebbe un successo. E comunque poi si vedrà. Per il Napoli, che in Europa c’è sempre stato, quest’assenza è stato un colpo basso».

ilnapolista © riproduzione riservata