Champions League, dove vedere le partite in diretta tv e streaming

Champions League, ecco dove vedere de partite della quarta giornata in diretta tv e streaming con tutti gli orari. SKY o TV8?

Le partite di Champions League della quarta giornata di oggi martedì 5 novembre 2024 verranno trasmesse tutte in diretta tv su Sky Sport. Gli abbonato potranno usufruire anche del canale ‘Diretta Gol‘ (251), senza perdersi neanche un minuto delle gare. Il servizio streaming è attivo sulle piattaforme mobili Sky Go e Now, accessibili tramite un semplice login, dopo averle scaricate gratuitamente dall’App Store e Play Store a seconda del proprio dispositivo, tramite smartphone, tablet e PC. Su TV 8 non è prevista nessuna sfida in diretta per oggi, visto che Sky ha scelto di trasmettere l’affascinante confronto di domani sera tra Paris Saint-Germain e Atlético Marid al Parco dei Principi. Domani mercoledì 6 novembre invece, entrerà in gioco anche Amazon Prime Video, a cui è stata affidata Inter-Arsenal.

Champions League, il programma della quarta giornata. Dove vedere le partite in tv e diretta streaming, a che ora

Il programma di oggi prevede:

PSV Eindovhen-Girona ore 18.45

Slovan Bratislava-Dinamo Zagabria ore 18.45

Bologna-Monaco ore 21.00

Borussia Dortmund-SK Sturm Graz ore 21.00

Celtic-Lipsia ore 21.00

Liverpool-Bayer Leverkusen ore 21.00

Lile-Juventus ore 21.00

Real Madrid-Milan ore 21.00

Sporting Lisbona-Manchester City ore 21-00

Il programma di domani prevede:

Bruges-Aston Villa ore 18.45

Shaktar-Young Boys 18.45

Sparta Praga-Brest ore 21.00

Bayern Monaco-Benfica ore 21.00

Inter-Arsenal ore 21.00

Feyenoord-Salisburgo ore 21.00

Stella Rossa-Barcellona ore 21.00

Paris Saint Germain-Atlético Madrid ore 21.00

Stoccarda-Atalanta ore 21.00

Nuova era per la Coppa dalle Grandi Orecchie

L’edizione di quest’anno è la prima del nuovo format ideato dalla Uefa che non prevede più i gironi di qualificazione, bensì una classifica unica con 36 squadre in lizza. Si apre quindi una nuova era per la Coppa dalle Grandi Orecchie.

Grazie a ‘Diretta Gol‘ sarà inoltre possibile seguire più partite in contemporanea. Alle 21.00 tre italiane in campo, il Milan al Santiago Bernabeau contro il Real Madrid, la Juventus impegnata contro il Lille, il Bologna contro il Monaco in casa. Per vedere Inter-Arsenal e Stoccarda-Atlético Madrid bisognerà aspettare domani.

