Ruben Garcia lascia momentaneamente l’Osasuna per andare ad aiutare gli alluvionati a Valencia

Il calciatore subito dopo la partita si è diretto nelle zone alluvionate per spalare la terra e il fango. Il suo aiuto ha commosso il Web

Rubén Garcia, attaccante dell’Osasuna ha lasciato la propria squadra appena dopo aver terminato la gara di Liga sabato scorso e si è diretto nelle zone alluvionate per portare il proprio contributo. Il gesto ha fatto il giro del Web e ha fatto sì che la società gli concedesse un permesso straordinario. In un mondo pieno di polemiche riguardanti il calcio continua ad andare avanti nonostante le tragedie, questo giovane ragazzo ha dato l’esempio. Si è munito di guanti, stivali e pala in mano per andare a togliere fango e acqua. Il tutto, mentre il suo club è a preparare la partita di Copa del Rey di questa sera.

Rubén García sorprende tutti e va ad aiutare gli alluvionati di Valencia

Senza parole di troppo e senza perdere tempo, Rubén García ha pensato subito di dirigersi verso le zone maggiormente colpite dall’alluvione, nella regione di Valencia, a Paiporta. La sua ultima sfida giocata in campo è stata sabato scorso, dove la sua Osasuna ha vinto 1-0 sul Valladolid, ma adesso c’è altro per cui lottare. E il calciatore si è schierato in prima linea per questo. Il 31enne nativo di Xàtiva, una cittadina della Comunità Valenciana, la zona più colpita della potenza distruttrice della Dana, è andato a prestare il suo servizio in aiuto delle persone colpite dalle inondazioni che hanno devastato il Sud e l’Est della Spagna, che hanno causato la morte di oltre 200 persone.

Ecco un video a testimonianza del suo operato:

Ruben garcia también vino con una furgoneta llena de ayuda …Después del partido y ahí sigue ayudando

L’Osasuna in campo senza Garcia che ha ottenuto il permesso. Partito anche l’allenatore Vincente Moreno

Dopo il gesto di solidarietà di Garcia, il club ha accordato con lui il permesso di partire verso le terre colpite dall’alluvione. La società ha confermato inoltre il prolungamento del permesso a tempo indeterminato, finché lo stesso giocatore riterrà di dover rimanere per aiutare, pronto a rinunciare alle prossime gare in programma. Salterà il match di Copa del Rey di oggi martedì 5 novembre contro il Chiclana, come già detto, e poi si vedrà se ci sarà o meno per la gara di campionato contro il Real Madrid di sabato 9 novembre.

In realtà, il calciatore spagnolo non è stato l’unico a recarsi sui posti del dramma. Vincente Moreno, allenatore dell’Osasuna e originario di Massanassa, è andato anche lui nel sui paese natale per assistere nella rimozione dei detriti. Nell’ultima conferenza stampa non è riuscito a trattenere le lacrime parlando della tragedia che ha colpito la sua terra: “È molto duro, specialmente per loro, ma per coloro che sono lontani e hanno famiglie, amici, vicini e bambini lì… è davvero difficile non essere con loro“, aveva detto visibilmente commosso.

