Calhanoglu e la sua coscia preoccupano l’Inter: «Non sono del tutto pronto». Lautaro rientra solo giovedì

Quale Inter giocherà sabato prossimo alle 15 in campionato a Verona contro il Verona? La domanda è legittima. All’Inter – como sottolinea anche la Gazzetta dello Sport – sono preoccupati per le condizioni di Calhanoglu ieri sostituito all’intervallo dal ct della Turchia Montella per il riacutizzarsi del dolore alla coscia sinistra (la stessa del recente infortunio). All’Inter c’è grande preoccupazione.

Scrive la Gazzetta dello Sport:

ieri sera Hakan Calhanoglu ha iniziato da titolare e da capitano della Turchia nella sfida a Kayseri contro il Galles, in Nations League, ma è rimasto negli spogliatoi all’intervallo. Quella coscia, la coscia sinistra che il 20 ottobre era finita ko nel match dell’Olimpico dopo appena 12 minuti, ha bussato di nuovo: «Ho sentito pizzicare, non volevo correre rischi», ha detto Calha a fine gara. Siamo ancora nel campo delle sensazioni, ma la preoccupazione sembra già superare la precauzione, almeno a sentire le altre dichiarazioni del regista interista: «Dato il calendario di partite molto intenso, il mio tempo di riposo è stato breve. Sono passate due settimane dal mio infortunio, ma la stessa zona mi ha fatto di nuovo male e ha cominciato a pizzicare. Non volevo correre rischi: domani (oggi, ndr) faremo una risonanza magnetica. Non sono del tutto pronto».

La Gazzetta ricorda che:

Lo staff medico dell’Inter, coordinato dal dottor Volpi, da ieri è in contatto con quello della Turchia, anche perché è nel ritiro con la sua nazionale che Calhanoglu oggi si sottoporrà agli esami strumentali (dopo lo 0-0 di ieri la Turchia tornerà in campo martedì in Montenegro). La risonanza chiarirà il quadro, ma certo è che il contesto di partenza non può lasciare tranquilla l’Inter, perché la zona in cui Calha ha sentito fastidio è la stessa dell’infortunio di ottobre. Allora il play di Inzaghi si era fermato per una elongazione agli adduttori della coscia sinistra e si era visto costretto a saltare tre le partite con Young Boys, Juventus ed Empoli. Simone, che nello stesso periodo ha perso per infortunio anche Asllani, vice naturale di Calha, si è arrangiato con soluzioni alternative, da Barella a Zielinski. Un piano di emergenza durato un paio di settimane. E adesso?

Non c’è solo Calhanoglu, Lautaro rientrerà solo giovedì e sabato si gioca a Verona

Lautaro Martinez – sempre la Gazzetta – salutato Milano con il morale basso e il solito ritardo di condizione, ma gli è bastata una partita con l’Argentina per ritrovare la fiducia e, soprattutto il gol. Che non è servito a regalare i tre punti a Scaloni nelle qualificazioni mondiali — la Seleccion è finita al tappeto, rimontata da Sanabria e il suo Paraguay — ma a pompare benzina nella testa e nelle gambe di Lautaro, questo senz’altro: il bomber dell’Inter ha riallacciato il filo del gol e Simone può sorridere. Come sempre, però è la logistica dei nazionali impegnati dall’altra parte del mondo a complicare le cose: Lautaro giocherà la prossima gara, contro il Perù, nella notte tra martedì e mercoledì, e tornerà a disposizione dell’Inter giovedì. Un paio di allenamenti alla Pinetina, prima della ripresa di sabato pomeriggio al Bentegodi.

ilnapolista © riproduzione riservata