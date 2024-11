Bologna, scontri nella notte con i tifosi del Lille: diversi francesi feriti (VIDEO)

Rmc Sport: una trentina di sostenitori francesi sarebbero stati aggrediti nel pub irlandese Cluricaune da quasi 80 tifosi italiani, con spari nel locale.

Questa notte ci sono stati gli scontri tra tifosi del Bologna e del Lille nella città italiana, alla vigilia del match di Champions League.

Secondo quanto riportato da Rmc Sport:

Ci sono stati diversi feriti. Arrivati sul posto alla vigilia dell’incontro, i sostenitori del Lille dicono di essere stati vittime di un assalto. Prima di ciò c’era stato un confronto scoppiato nel centro di Bologna. Una trentina di sostenitori francesi sarebbero stati aggrediti nel pub irlandese Cluricaune da quasi 80 teppisti che affermavano di essere tifosi del club italiano. Gli aggressori erano anche presumibilmente armati di cinture e lastre di ferro al momento dell’attacco. Dopo spari all’interno del pub, la lotta sarebbe proseguita in strada fino all’intervento della polizia per separare i due clan. Diversi tifosi del Lille hanno trascorso in un ospedale di Bologna parte della notte.

Il capo della polizia, il Procuratore capo e il sindaco della capitale d’Olanda hanno diffuso il seguente messaggio:

I tifosi della Lazio non sono i benvenuti ad Amsterdam. Il rischio di esplosioni criminali di estrema destra, antisemita, razzista e disturbi dell’ordine pubblico è troppo alto. Alcuni tifosi della Lazio sono noti per il simbolismo fascista e i disturbi dell’ordine pubblico. Ne sono esempi il saluto hitleriano e l’abuso dell’immagine di Anna Frank. Negli ultimi anni in concomitanza con le partite in trasferta in Olanda e in altri paesi d’Europa, i tifosi della Lazio si sono resi protagonisti di scontri con delle armi da combattimento o dei fuochi d’artificio.

