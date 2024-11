Ajax-Lazio, vietata la trasferta ai tifosi biancocelesti: “I laziali non sono i benvenuti ad Amsterdam”

“Il rischio di esplosioni criminali di estrema destra, antisemita, razzista e disturbi dell’ordine pubblico è troppo alto”, hanno comunicato dalla capitale olandese.

La trasferta ad Amsterdam per il match tra Ajax e Lazio di Europa League del 12 dicembre è stata vietata ai tifosi biancocelesti per evitare manifestazioni antisemite.

Il capo della polizia, il Procuratore capo e il sindaco della capitale d’Olanda hanno diffuso il seguente messaggio:

I tifosi della Lazio non sono i benvenuti ad Amsterdam. Il rischio di esplosioni criminali di estrema destra, antisemita, razzista e disturbi dell’ordine pubblico è troppo alto. Alcuni tifosi della Lazio sono noti per il simbolismo fascista e i disturbi dell’ordine pubblico. Ne sono esempi il saluto hitleriano e l’abuso dell’immagine di Anna Frank. Negli ultimi anni in concomitanza con le partite in trasferta in Olanda e in altri paesi d’Europa, i tifosi della Lazio si sono resi protagonisti di scontri con delle armi da combattimento o dei fuochi d’artificio.

Gli scontri dopo Ajax-Maccabi diventano un caso politico, una partita che non si gioca su un campo da calcio. Una sfida tra squadre. L’una dà la colpa all’altra. La cronaca parla di violenza, pestaggi, insulti. Ci si mette di mezzo anche l’ambasciata israeliana in Germania che parla di pogrom ad Amsterdam, termine con cui si indica una violenta azione persecutoria nei confronti degli ebrei. Repubblica fornisce ulteriori informazioni parlando di tifosi israeliani dispersi e della paura per la possibilità che ci siano degli ostaggi.

La sindaca di Amsterdam, Femke Halsena, aveva vietato una manifestazione filopalestinese che doveva tenersi nelle stesse ore della partita. Non è bastato. Negli scontri tra (presunti) tifosi di Ajax e Maccabi, almeno cinque persone sono rimaste ferite e, il ministero degli Esteri, segnala che ci sono ancora tre dispersi. La polizia di Amsterdam, secondo i media israeliani, sta indagando sulla possibilità che siano stati presi ostaggi.

