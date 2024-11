Benzema: «Mbappé non è un centravanti, questo è il problema. Ma deve adattarsi, a sinistra c’è Vinicius»

Al Chiringuito: «Madrid non è il Psg, qui c’è tanta pressione. Se non segni per tre partite ti ammazzano, anche se hai vinto il Pallone d’oro»

Karim Benzema parla anche di Mbappé nell’intervista al Chiringuito Tv.

Il quotidiano spagnolo Diario As riporta alcune delle sue dichiarazioni. Ricordiamo che Benzema – bandiera del Real Madrid ed ex Pallone d’Oro – gioca adesso in Arabia Saudita nell’Al Ittihad.

Riporta As delle parole di Benzema:

«Alla domanda sulle critiche a Mbappé, Karim è chiaro a riguardo. «Il problema per me è che Mbappé non è un centravanti. Ogni volta che gioca da 9, non è nella sua dimensione. Non è la sua posizione. Ma il problema è che a sinistra c’è un ragazzo che è come lui. Allo stesso livello, Vinicius. Allora c’è un problema… Penso che Vinicius non possa giocare da 9 o a destra. Perché in ogni partita fa la differenza a sinistra. Ancelotti ne sa molto e vedremo come farà… Soluzione? Mbappé non è un 9 puro. Capisco le persone, a Madrid c’è molta pressione, questo non è il Psg».

Quando gli viene chiesto un consiglio, sbuffa:

«Kylian, non devi abbassare le braccia (arrenderti, ndr). Perché non credo che Vinicius cambierà posizione. È il migliore al mondo in questo momento. E non può essere spostato. Mbappé deve mettersi in testa che ora è un 9 e dimenticare la sinistra. Magari può alternarsi con Vinicius. È sempre stato molto bravo quando era a sinistra, ma ora deve essere molto bravo anche in altre posizioni».

«Qui c’è tanta pressione. Io arrivai a Madrid a 21 anni. Non è la stessa cosa di Mbappé che ne ha 25. Sa che c’è molta pressione a Madrid. Se non fai gol per due o tre partite, ti ammazzano. Puoi vincere il Pallone d’Oro o quello che vuoi, ma se non segni per tre partite…».

«Mbappe deve imparare a convivere con la pressione. Deve mettere quella pressione su ogni partita, ogni partita è diversa… Deve segnare, sei stato comprato per segnare. Ha tutto per farlo».

Benzema non parla solo di Mbappé, anche del Pallone d’oro

«Non voglio parlare di France Football o della Francia. Come ho già detto, e non è solo da quest’anno, quando ero anche a Madrid, Vinicius è un giocatore che ha fatto un grande sforzo. Non si tratta solo di fare gol. Nella Champions che il Madrid ha vinto la scorsa stagione, è stato decisivo in ogni partita. Penso che non ci sia nessuno che lo meriti più di Vinicius», ha detto l’attaccante nell’anteprima dell’intervista al Chiringuito.

Benzema ha anche valutato le prestazioni di Rodri, affermando che non ha «nulla contro di lui» e che è «un grande giocatore». Tuttavia, ha sottolineato il motivo per cui ritiene che Vinicius meritasse il premio rispetto allo spagnolo: «Sono sul divano, sto guardando la tv e non vedo cose che mi fanno dire ‘ugh’. E Vinicius lo ha fatto più di una volta. Merita il Pallone d’Oro».

