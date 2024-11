Tifosi israeliani aggrediti ad Amsterdam per Ajax-Maccabi, Netanyahu invia due aerei per riportarli a casa.

Ecco la cronaca de Le Parisien relativa alla notte di scontri ad Amsterdam dove si è svolta Ajax-Maccabi (finita 5-0). Un portavoce dell’esercito israeliano parla di “orribili e barbari attacchi mirati contro ebrei e israeliani ad Amsterdam”. Netanyahu ha inviato due aerei per riportare i tifosi a casa. Ieri è stata organizzata una manifestazione pro Palestina. Nella notte poi la situazione è degenerata.

Ecco cosa scrive Le Parisien:

Una notte ad altissima tensione ad Amsterdam. Dopo incidenti molto violenti, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha ordinato questo venerdì mattina l’invio di due aerei ad Amsterdam per recuperare i tifosi del Maccabi Tel Aviv dopo le violenze che hanno portato a decine di arresti a margine della partita di Europa League tra Ajax e Maccabi Tel Aviv. Le aggressioni sono avvenute durante la notte da giovedì a venerdì nel centro della capitale olandese.

Il primo ministro israeliano “ha ordinato l’invio immediato di due aerei di soccorso per aiutare i nostri cittadini”, secondo una dichiarazione dei suoi servizi, specificando che Benjamin Netanyahu ha considerato “l’incidente spaventoso con la massima gravità”. Da parte sua, il suo omologo olandese Dick Schoof ha indicato di aver seguito “con orrore” la violenza della notte. “Gli attacchi antisemiti contro gli israeliani sono completamente inaccettabili”, ha denunciato, assicurando di essere in”stretto contatto con tutti gli interessati”.

Gli incidenti sono scoppiati durante la notte nel centro di Amsterdam, dopo la partita di calcio tra Ajax e Maccabi Tel Aviv e vinta dal club olandese (5-0). “Un gran numero di veicoli dell’unità mobile sono presenti e sono stati chiamati anche rinforzi. I giovani avrebbero anche provocato la polizia”, ha descritto il media locale AT5. Sui social network sono circolati video di violenza nei pressi della stazione centrale di Amsterdam.

La polizia di Amsterdam ha protetto e scortato i sostenitori israeliani al loro hotel, secondo le immagini condivise da AT5 Quest’ultima, citata dall’agenzia ANP, ha indicato di aver effettuato un totale di 57 arresti.

Benjamin Netanyahu “chiede che il governo olandese e le forze di sicurezza adottino misure vigorose e rapide contro i rivoltosi e garantiscano la sicurezza dei nostri cittadini”, riferisce il resoconto dei suoi servizi su X. “Le immagini crudeli dell’aggressione contro i nostri concittadini ad Amsterdam non saranno ignorate”, continua. Ha parlato questa mattina con il suo omologo olandese Dick Schoof, ha detto quest’ultimo su X. “Ho insistito sul fatto che i colpevoli saranno ricercati e perseguiti”, ha annunciato il primo ministro olandese, aggiungendo che “la calma ora regna nella capitale”. Contattato da AFP, il Ministero degli Interni olandese non ha commentato queste violenze.

Da parte loro, i servizi del Primo Ministro israeliano hanno confermato la telefonata, indicando che Benjamin Netanyahu “ha sottolineato che è molto importante per il governo olandese garantire il benessere di tutti gli israeliani nei Paesi Bassi, compresi quelli che sono stati feriti durante i disordini”. Ha aggiunto di “considerare con la massima serietà il pianificato attacco antisemita contro i cittadini israeliani”, chiedendo rinforzi di sicurezza per “la comunità ebraica olandese”. Gli aerei sono in viaggio verso l’Olanda per “riportare indietro” i cittadini israeliani, compresi i feriti.

Prime Minister Benjamin Netanyahu has been informed of the details regarding the very violent incident against Israeli citizens in Amsterdam, held an assessment with his Military Secretary and the Minister of Foreign Affairs, and is receiving regular updates.

