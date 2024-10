Weah: «Al Psg mi dissero che dovevo imparare da Cavani, per il modo in cui lavorava»

A The Athletic: «Fu Fonseca, nel Lille, a farmi giocare terzino. Poi la Juve mi ha chiamato per ricoprire quel ruolo. Motta è più offensivo»

Tim Weah, esterno della Juventus, ha rilasciato un’intervista a The Athletic. “Entra e, mentre si siede per l’intervista, si impegna a mettere il telefono in modalità silenziosa e se lo infila in tasca. Il suo modo di comportarsi è educato, pacato e coinvolgente“. Alla Juventus non è l’unico figlio d’arte. C’è Thuram, il figlio minore di Lilian, l’anno scorso c’era anche Chiesa. Weah parla della sua vita a Torino, del suo gioco e di come si trova con Motta allenatore.

Weah: «Inizialmente il calcio non era un passatempo»

È a Torino da poco più di un anno. «È una città bella e tranquilla», dice. «Non è una città caotica come Milano. O New York, per quel che conta. Penso che sia perfetta per un atleta. Qui si conduce una vita piuttosto semplice».

Come arriva a giocare a calcio? «Sinceramente, i miei genitori non mi hanno imposto il football. È qualcosa che ho finito per fare e basta. Quando ero più giovane, giocavo a basket».

Per Weah, che da piccolo giocava a basket, ci sono delle somiglianze tra calcio e basket. «Per quanto riguarda la mentalità, stiamo in un certo senso dando ai calciatori la stessa cosa che stanno dando ai giocatori di basket», dice.

Muove i primi passi da calciatore professionista con le giovanile del New York Red Bulls. «Inizialmente il calcio non era una cosa seria. Era un passatempo, non pensavo a una successione con mio padre. Poi è iniziato a diventare serio quando ho cominciato a ricevere le chiamate dalla nazionale giovanile degli Stati Uniti. È stato allora che mia madre ha pensato, ‘OK, potremmo fare qualcosa con questo. Quindi iniziamo a cercare di escogitare un piano».

I primi anni da calciatore passati a vedere i video di Cavani

«Sono andato a fare un provino al Chelsea quando ero più giovane. Ho trascorso un po’ di tempo lì con Tammy Abraham, Fikayo Tomori, tutti quei ragazzi», racconta Weah. «Poi sono andato a Tolosa per un provino, che è andato molto bene. Ho finito per giocare contro il Psg ed è così che mi hanno notato. Mi hanno chiesto di andare da loro e, sì, voglio dire, la decisione per me è stata ovvia. Il Psg! Chi non vorrebbe giocare per il Psg? All’epoca, c’erano Zlatan Ibrahimovic, Cavani. Tutti questi grandi giocatori. Quindi ho pensato, sì, voglio assolutamente cogliere l’occasione».

E proprio Cavani il punto di riferimento di Weah:

«Il giocatore da cui dovevo imparare a giocare era Cavani», spiega Weah. «Per me, è un numero 9 di prima fascia, uno dei migliori ad aver mai giocato in quella posizione». Grazie a David Bechkoura, il suo ex allenatore nelle giovanili del Psg guarda un sacco di video, “un sacco di informazioni” e “un sacco di video” sul gioco di Cavani. «Non sono solo i suoi gol, ma le corse che faceva, le corse egoistiche che aprono spazi. Il suo ritmo di lavoro è incredibile», continua Weah. «David è stato quello che ha spinto me e lo staff a concentrarci sulle corse, perché sapevano che era ciò di cui avevo bisogno per migliorare. Mi ha davvero aiutato».

Perché allora non continuare a studiare da attaccante? «Non sono il tipico numero 9 che segnerà 15 o 20 gol a stagione. Ma mi piacerebbe arrivare a quel punto. È sicuramente nella mia lista dei desideri».

Si mostra sempre disponibile, gioca ovunque gli venga chiesto. “Un giorno, l’allenatore del Lille di allora, Paulo Fonseca, accettò l’offerta. «Ho giocato tutta la stagione come terzino destro, terzino, e poi alla fine della stagione la Juve mi ha chiamato… per la stessa posizione, il che è stata una sorpresa per me perché era il mio primo anno in quella posizione. È stato un po’ folle»”.

Motta o Allegri? «Motta è più positivo, più offensivo, più possesso palla»

Motta ha riportato Weah al suo vecchio ruolo di ala. Lo ha persino schierato come numero 9 nel secondo tempo di Juve-Napoli finita 0-0. «È più positivo, più offensivo, più possesso palla», dice Weah del cambiamento di stile della Juventus. «Sento che possiamo sicuramente segnare di più e questo vale anche per me, posso sicuramente segnare di più, ma penso che stiamo andando bene questa stagione».

“Weah pensa che la sua squadra abbia la possibilità di vincere il suo primo Scudetto dal 2020. Ma non sarà facile. Il prossimo Derby d’Italia di questa settimana contro i campioni dell’Inter darà la migliore indicazione finora della loro qualità“.

