United, ten Hag sempre in bilico. Dopo i nomi di Allegri e Inzaghi, si ritorna a Tuchel per la panchina

Lo United ha vinto solo tre delle sue 11 partite in stagione ed è al 14° posto nella classifica della Premier League, il club sarebbe tornato a pensare di esonerare il tecnico

Dopo lo scialbo pareggio a reti inviolate sul campo dell’Aston Villa, il futuro del tecnico olandese del Manchester United è sempre più in bilico. Nel post gara, ten Hag ha dichiarato alla stampa:

«Non credo ci sia nulla di diverso. Perché me lo avrebbero detto, comunichiamo in modo molto aperto, molto trasparente. Parlo continuamente con la società e subito dopo la partita devo fare il mio lavoro, ovvero parlare con i giocatori, gestirli e rispondere alle vostre domande. Parliamo sempre. Ogni settimana, direi ogni giorno quindi mi aspetto che a breve parlerò con loro»

Intanto da Manchester arrivano voci secondo cui il club starebbe tornando a pensare al nome di Thomas Tuchel come potenziale sostituto di Erik ten Hag. Il tecnico era già stato accostato allo United in estate, dopo che aveva detto addio alla panchina del Bayern Monaco.

Ad oggi lo United ha vinto solo tre delle sue 11 partite in stagione ed è al 14° posto nella classifica della Premier League. Ha segnato cinque gol in sette partite di campionato – solo il Southampton al 19° posto ha segnato meno, per questo la proprietà sta ri pensando

Lo United in estate era quasi certo di esonerare ten Hag tanto che il tecnico olandese era andato in vacanza a Ibiza ed era rimasto poi sorpreso quando il club gli aveva chiesto di rimanere in panchina. Questo perché Thomas Tuchel ha declinato l’offerta di guidare il Manchester United a causa di divergenze sulla strategia di mercato del club. L’allenatore tedesco, dopo aver incontrato Sir Jim Ratcliffe e valutato la situazione all’Old Trafford, aveva deciso di non accettare l’incarico. Oggi i nome ti Tuchel torna in pole, anche se nei giorni scorsi erano circolati prima quello di Allegri e poi quello di Inzaghi

ilnapolista © riproduzione riservata