Inzaghi è il favorito del Manchester United in caso di esonero di ten Hag (Daily Star)

“Simone Inzaghi è un serio candidato a diventare il prossimo allenatore del Manchester United nel caso in cui Erik ten Hag venisse esonerato“. Lo scrive il Daily Star dopo l’ultima pesante sconfitta dello United contro il Tottenham.

Secondo quanto scrive il tabloid inglese, il co-proprietario dello United, Sir Jim Ratcliffe, analizzerà la posizione di Ten Hag durante la prossima sosta per le nazionali. Ten Hag ha bisogno di risultati nelle prossime partite per sperare di rimanere sulla panchina dei Red Devils. Già giovedì dovrà vedersela con il Porto in Europa League.

“Lo United ha vinto solo due delle ultime sette partite in tutte le competizioni, e si ritrova al 12° posto nella classifica della Premier League , quattro punti sopra la zona retrocessione“.

Ratcliffe non vorrebbe esonerare Ten Hag. Prima di ogni decisione, sentirà le opinioni dei Glazers, del direttore sportivo Dan Ashworth e dell’amministratore delegato Omar Berrada. Oltre ad Inzaghi, circola il nome anche di Gareth Southgate, ex ct dell’Inghilterra.

Inzaghi è quello che rischia di più, deve rispondere della sua acquiescenza con Ferdico il ras della Curva

Scrive Il Giornale in merito alla posizione di Inter e Milan (l’Inter rischia il commissariamento), e soprattutto dei tesserati nerazzurri coinvolti nell’inchiesta sugli ultras che gestivano gli affari del bagarinaggio (e non solo). Scrive Il Giornale:

Starà ora ai due club e all’Inter in particolare (il Milan con un comunicato, i campioni d’Italia informalmente hanno dichiarato di essere pronti a collaborare) dimostrare con i fatti di avere voltato pagina nei rapporti con violenti delle curve. Sono rapporti di confidenza estrema che coinvolgono sia i dirigenti del settore biglietti che del settore security, che si danno del tu con i boss della curva, accettano le loro pretese e mentono quando vengono interrogati; rapporti cui neanche la società in quanto tale è estranea. Basti pensare che Marco Ferdico, il nuovo capo della Nord finito in cella ieri mattina, è riuscito a fare assumere la sorella al settore ospitality dell’Inter.

La Procura federale ha acquisito i verbali dell’inchiesta penale milanese. Se l’ex capitano Milan Skriniar è ormai al Paris

Saint Germain e Marco Materazzi è un ex giocatore, Javier Zanetti – ripetutamente citato nelle carte – è il vicepresidente ed una bandiera. La posizione peggiore però è sicuramente quella di Simone Inzaghi, l’allenatore sarà quasi sicuramente chiamato a rispondere dei suoi dialoghi acquiescenti con Ferdico, il ras della Curva: l’ipotesi deferimento è tutt’altro che remota.

