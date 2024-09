Allegri potrebbe sostituire ten Hag al Manchester United 

Dopo l’ennesima sconfitta contro il Tottenham, la panchina del tecnico olandese è in bilico e in casa Manchester vorrebbero Allegri

La situazione in casa Manchester United è sempre più infuocata dopo il pesante ko interno contro il Tottenham. La sconfitta per 3-0 ad Old Trafford ha fatto traballare ulteriormente la posizione di Erik ten Hag e l’olandese sembra avvicinarsi sempre di più ad un possibile esonero.

Quello che appare interessante è l nome che sembra circolare tra i corridoi del club inglese. Alcune figure all’interno del Manchester United vedrebbero Massimiliano Allegri come possibile sostituto sulla panchina dello United, secondo il sito CaughtOffside.

Allegri a Manchester?

Allegri, senza squadra dopo aver lasciato la Juventus alla fine della scorsa stagione, sarebbe una delle opzioni alle quali la dirigenza del Manchester United starebbe pensando, anche se al momento non ci sarebbero stati contatti concreti, ma a Manchester la dirigenza sarebbe già alla ricerca di un profilo che possa portare immediati cambiamenti alla disastrosa partenza di Ten Hag.

Secondo le fonti vicine ai Red Devils, i dubbi su Allegri sarebbero solo due: il suo finale nell’esperienza in bianconero che potrebbe non soddisfare i tifosi, e il fatto che tutti i trofei vinti dal tecnico livornese siano arrivati solo nel calcio italiano.

