A Sky: «il carattere messo in campo nei momenti di difficoltà marca la differenza rispetto al recente passato. Lukaku ancora inferiore alle attese»

Ugolini: «Il lavoro mentale di Conte è straordinario, è un Napoli rivoluzionato rispetto a pochi mesi fa»

«Non era una partita semplice, Conte ha cambiato tanto davanti con Neres e Ngonge. Non è stato un bel Napoli soprattutto nel primo tempo. C’è stato anche il gol annullato. È la seconda vittoria di misura di fila, undici gol fatti, uno subito, sesto clean sheet, quarta vittoria consecutiva. Il Napoli in casa ha sempre vinto. La rivoluzione dal basso poggia su basi molto solide. È ovvio che fino al gol non è riuscito a esprimersi al meglio, ma ha dimostrato grandissima capacità di sintesi porta a casa il risultato con sofferenza, tenacia, caparbietà. E questo è un aspetto importante pensando a pochi mesi fa, il lavoro di Conte è stato straordinario, il carattere messo in campo nei momenti di difficoltà marca la differenza rispetto al recente passato, c’è quest’afflato con lo stadio è importante, coinvolgente, rappresenta soprattutto qui in casa un aspetto certamente significativo.

Come si sentono i giocatori? Fortunati, consapevoli?

«Migliorerà anche il gioco, il Napoli è consapevole dei propri mezzi ma anche delle difficoltà della passata stagione, fisiologiche difficoltà di chi è arrivato inserirsi nel sistema di gioco. Lukaku non brillantissimo, è fisiologico, deve anche scaricare il lavoro fatto in questo mese e mezzo. È stato anche poco servito. Lukaku è un tema, è inevitabile. È al di sotto delle aspettative.

Quando si cambia tanto e in maniera così profonda, raggiungere questi risultati è un traguardo molto importante, sanno tutti che possono fare meglio e di più. Il Napoli è in testa alla classifica, quarta vittoria consecutiva.

