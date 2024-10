Theo Hernandez in due partite è passato da aspirante idolo a giocatore problematico (SoFoot)

Contro la Fiorentina, una serata da incubo che ha portato alla multa da parte del Milan e che di certo non lo aiuta nell’avida rinegoziazione del suo contratto

Theo Hernandez criticato anche in Francia. Anche in patria è arrivata la notizia di un avvio di stagione difficile, culminato con la serata da incubo a Firenze. Rigore sbagliato ed espulsione con la fascia di capitano al braccio. So Foot ripercorre questo periodo sottolineando come il francese rischia di diventare un giocatore problematico per il Milan.

«Theo Hernandez deve anche maturare»

Scrive So Foot:

Contro il Lecce (3-0), con un tiro secco finito sotto la traversa, Theo Hernandez ha dunque messo a segno la sua 29esima rete in maglia rossonera. Un record, visto che ha eguagliato un certo Paolo Maldini in termini di gol segnati da un difensore del Milan. Dieci giorni dopo, Theo Hernandez ha vissuto una serata da incubo in Toscana. Sul campo della Fiorentina, con la fascia al braccio, il francese ha fallito nel suo compito: prima sbagliando un rigore (che ha scatenato l’ira del suo allenatore Fonseca ), poi è stato espulso dopo il fischio finale. Un episodio che ha portato alla multa da parte del Milan e che di certo non lo aiuto nell’avida rinegoziazione del suo contratto. In due partite il mancino è passato da aspirante idolo a giocatore problematico.

Carlo Pelegatti, giornalista e tifoso del Milan, intervistato da So Foot ammette: «Theo Hernandez deve anche maturare, perché certe deviazioni che ha avuto sono difficili da accettare per un giocatore del suo calibro». Sotto contratto fino a giugno 2026, ancora non sono iniziate le trattative per il rinnovo.

Theo squalificato per due giornate (e non tre), rientrerà contro il Napoli

